Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a reçu un accueil populaire et chaleureux, ce matin, à Tambacounda, après ses étapes à Koumpentoum et à Koussanar. Sur plusieurs kilomètres, une foule nombreuse s'est mobilisée pour réserver un accueil particulièrement enthousiaste au chef de l'État, jusqu'à son arrivée à la gouvernance.

Visiblement satisfait de cette mobilisation, Bassirou Diomaye Faye a tenu à souligner son attachement au Sénégal oriental, qui regroupe les régions administratives de Tambacounda et de Kédougou. « Je suis un fils du Sénégal oriental », a-t-il déclaré, exprimant ainsi son sentiment d'appartenance à cette partie du pays.

Le chef de l'État a également remercié les populations pour la chaleur de leur accueil. Évoquant les exigences de justice sociale et d'équité territoriale, il a réaffirmé sa détermination à poursuivre les efforts engagés pour améliorer les conditions de vie des Sénégalais. « Je ne m'arrêterai jamais tant que chaque Sénégalais n'aura pas ressenti que sa vie a changé », a-t-il martelé.

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À travers ce message, le président de la République réaffirme sa volonté de faire de l'équité sociale et territoriale un principe central de son action à la tête du pays.