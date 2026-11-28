La cheffe de la délégation de l'Union européenne (Ue) au Sénégal, Aude Maio-Coliche, a profité de sa rencontre avec la presse, à Dakar, pour décliner les grandes lignes de son agenda de coopération.

Après sa prise de fonction, le 27 octobre dernier, la représentante de l'Union européenne (Ue) au Sénégal, Aude Maio-Coliche, a rencontré, le jeudi 26 novembre 2026, à Dakar, les journalistes sénégalais et étrangers. Elle en a profité pour aborder l'accord de pêche entre le Sénégal et l'Ue, dont le protocole n'a pas été reconduit après son expiration en 2024.

Elle a expliqué que l'Union européenne avait préféré y mettre fin, en accord avec le Sénégal, par « souci de cohérence, malgré la faible part des captures européennes ». « Les captures des navires européens ne représentaient que 0,3 % de la pêche sénégalaise.

L'accord prévoyait que les captures européennes ne portaient que sur des poissons non pêchés par les pêcheurs sénégalais dans certaines catégories, et qu'une contrepartie financière était versée au Sénégal pour ce droit d'accès », a-t-elle rappelé.

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L'Ue a ainsi choisi, selon ses explications, de se retirer, tout en poursuivant le dialogue avec les autorités sénégalaises afin d'identifier les insuffisances en matière de surveillance et d'analyse des captures dans les eaux sénégalaises.

Elle a également rappelé que le Sénégal et l'Ue sont liés par des conventions internationales et régionales visant à prévenir la surpêche. L'Union européenne entend ainsi conditionner ses importations à la capacité des pays partenaires de garantir l'absence de pêche illégale, non déclarée et non réglementée.

Transparence et prévisibilité

Interpellée sur l'actualité politique sénégalaise, la cheffe de la délégation a souligné l'importance de la transparence et de la prévisibilité pour rassurer les investisseurs. « C'est grâce à la transparence et à la prévisibilité économique que les entreprises peuvent faire leurs choix d'investissement, rester ou investir davantage dans le pays », a-t-elle estimé.

Malgré la progression des échanges commerciaux entre la Russie et l'Afrique, l'Ue reste en tête avec environ 365 milliards d'euros d'échanges.

L'ambassadeur de l'Ue a également évoqué la coopération sécuritaire, notamment l'appui européen à la protection des frontières sénégalaises et à la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme, à la demande des autorités.

L'Ue demeure également un partenaire majeur du continent africain. Selon les chiffres avancés, 31 % des exportations africaines sont destinées au marché européen, contre 41 % pour le Sénégal. Premier investisseur étranger en Afrique, l'Ue investirait six fois plus que la Chine. Au Sénégal, Aude Maio-Coliche s'est réjouie de la présence des entreprises européennes.

Eurocham compte 212 entreprises sur près de 1.000 unités européennes implantées dans le pays. Elles représentent, selon elle, 60.000 emplois formels, soit environ 20 % de l'emploi formel national, et contribuent aux recettes fiscales, tout en respectant les normes du travail et de protection sociale.

L'ambassadeur a également salué le leadership sénégalais dans la sous-région, notamment la présidence de la Cedeao et les initiatives de médiation en Guinée-Bissau et avec les pays de l'Alliance des États du Sahel. Elle a exprimé le souhait de voir ces efforts aboutir, estimant que l'unité régionale est essentielle au développement.

Pour la période 2021-2027, l'Union européenne dispose de 500 millions d'euros, environ 327.500 milliards de FCfa de dons et de subventions destinés au Sénégal.