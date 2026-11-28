Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a procédé, ce samedi, au lancement officiel du Projet d'urgence de renforcement des systèmes de distribution d'eau potable (PURSDEP). Doté d'une enveloppe de 10 milliards de FCFA, ce programme vise à améliorer durablement l'accès à l'eau potable dans les zones rurales de 13 régions du Sénégal.

D'une durée prévisionnelle de 12 mois, à compter d'octobre 2026, le projet couvre plus de 680 localités. Il ambitionne de renouveler et de renforcer les infrastructures hydrauliques existantes, devenues insuffisantes face à la croissance démographique.

Le programme prévoit notamment la réalisation de 60 forages, la construction de 15 châteaux d'eau et l'installation de cinq unités de potabilisation et de traitement des eaux de surface. Il comprend également la réalisation de 67 kilomètres de réseaux, 3 000 branchements sociaux ainsi que les travaux nécessaires à la mise en service de 51 forages réalisés dans le cadre d'autres programmes.

À terme, 682 000 personnes devraient bénéficier de ces nouvelles infrastructures. À l'horizon 2050, le nombre de bénéficiaires supplémentaires est estimé à 1 350 000 personnes.

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Dans le cadre de ce programme, un forage de renforcement sera notamment réalisé pour capter la nappe oligo-miocène à une profondeur de 140 mètres. Alors que le débit de réception est de 130 m³/heure, le débit d'exploitation actuel est limité à 60 m³/heure.

Les travaux prévoient également la construction d'un château d'eau d'une capacité de 300 m³, posé sur une hauteur de 25 mètres, ainsi que l'extension du réseau de distribution sur 15 kilomètres.

Cet ouvrage permettra de desservir 17 localités, parmi lesquelles Koussanar, Gada Faro, Keur Demba, Saré Bétara, Sinthiou Gata et Koumbidia. Quelque 14 000 personnes supplémentaires devraient ainsi accéder à l'eau potable dès sa mise en service. À terme, ce nombre devrait atteindre 24 000 bénéficiaires.

Inscrit dans l'Agenda national de transformation « Sénégal 2050 », le PURSDEP constitue un levier important pour réduire les disparités territoriales, renforcer les infrastructures hydrauliques et améliorer durablement les conditions de vie des populations rurales.