Les temps changent. Les habitudes de consommation du tabac aussi. Le 19 novembre 2026, à Dubaï, Philip Morris a organisé son évènement mondial Technovation. Au-delà de la présentation de nouveaux dispositifs, les débats ont porté sur la nicotine, la compréhension des consommateurs, la communication responsable et la réglementation. L'idée est de passer du tabac qui fume au tabac qui chauffe.

DUBAÏ - À défaut de bannir le tabac, peut-on au moins en finir avec la fumée qu'il dégage ? C'est la question posée, le 19 novembre 2026, à Dubaï, par Philip Morris, à l'occasion de son évènement annuel Technovation. Dans un cadre somptueux, cigarettes électroniques et autres dispositifs de nouvelle génération ont été présentés aux participants. Le choix de la ville émirati n'est pas anodin.

Dubaï a retrouvé son rôle de plaque tournante de l'innovation et des affaires, après avoir été une victime collatérale des tensions au Moyen-Orient opposant l'Iran, d'un côté, aux États-Unis et à Israël, de l'autre. Les drones et les bombes qui avaient menacé ses gratte-ciel appartiennent désormais au passé, et la rencontre s'est déroulée dans un climat apaisé.

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Au menu, il y avait cinq panels, chacun développant une problématique liée au tabac : marketing, consommation, aspects médicaux... Mais celui qui a porté sur les idées reçues sur la nicotine a particulièrement retenu l'attention. Les intervenants ont déploré la confusion persistante entre nicotine et tabagisme. Selon eux, une partie du public attribue directement à la nicotine les cancers ainsi que les maladies cardiovasculaires et respiratoires.

Ils rappellent que la nicotine est avant tout une substance addictive et que les principaux dommages sanitaires liés au tabac proviennent des substances toxiques produites par sa combustion. Sur les réseaux sociaux, ont-ils ajouté, les informations établies côtoient des contenus approximatifs ou sensationnalistes. Ils appellent ainsi à rendre les connaissances scientifiques accessibles sans les dénaturer, en tenant compte du niveau de compréhension des différents publics.

Sur le plan médical, les participants ont insisté sur un point : un produit présenté comme moins nocif n'est pas pour autant sans danger. Les médecins doivent l'expliquer clairement et s'assurer que leurs patients ont bien compris le message, notamment en leur demandant de le reformuler. L'arrêt du tabac reste la priorité, ont-ils rappelé. Pour ceux qui n'y parviennent pas, ils préconisent un accompagnement fondé sur le suivi médical et le soutien psychologique, tout en évoquant l'examen d'autres solutions, dont le tabac chauffé.

Le plaidoyer du Pdg

« Ne fumez pas et, si vous fumez, explorez les solutions alternatives », a lancé le Dr Mohamed, un des panélistes, presque en forme de supplique. Dans son discours de clôture, le Pdg de Philip Morris International, Fred de Wilde, a posé trois conditions au développement des alternatives sans fumée : l'investissement des entreprises, une information scientifique transparente et des réglementations permettant aux fumeurs adultes d'y accéder. Dans cette quête, il a identifié le manque d'information et l'indifférence de certains décideurs comme les deux principaux obstacles.

Il a également critiqué des organisations qui, selon lui, privilégient les positions idéologiques au détriment de la recherche de solutions concrètes. Il leur reproche d'entretenir la confusion entre les différentes catégories de produits, entre commerce légal et circuits illicites, mais aussi entre produits avec et sans combustion. Il déplore, en outre, leur tendance à remettre systématiquement en cause les études produites par les multinationales.

Le dirigeant a plaidé pour davantage de transparence, de dialogue avec les parties prenantes et une communication fondée sur les données scientifiques. À ses yeux, les politiques d'interdiction ne font pas nécessairement reculer le tabagisme. Il a enfin appelé à accélérer le déploiement des alternatives dans les pays du Sud, où se concentre une large part des fumeurs dans le monde.

La position de l'Oms

Il souhaite que ces pays occupent une place centrale dans cette transformation, à travers un accompagnement des consommateurs adultes. L'Organisation mondiale de la santé (Oms) nuance fortement l'argument des industriels du tabac sur les produits présentés comme moins nocifs. Selon elle, les produits du tabac chauffé contiennent du tabac et exposent leurs utilisateurs à des émissions toxiques, dont beaucoup sont cancérogènes.

Leur impact à long terme reste encore mal connu. Certes, leurs émissions contiennent des concentrations plus faibles de certaines substances toxiques que la fumée de cigarette. Mais elles renferment également d'autres substances, absentes de la fumée de cigarette, qui pourraient, elles aussi, nuire à la santé. L'Oms estime, par ailleurs, que ces produits, puisqu'ils contiennent du tabac, ne constituent pas une aide au sevrage tabagique.

D'ailleurs, en 2025, elle a appelé les gouvernements à interdire d'urgence tous les arômes dans les produits du tabac et les produits à base de nicotine. S'il est un point sur lequel l'Oms et les cigarettiers s'accordent, c'est que sur 1,3 milliard de consommateurs de tabac dans le monde, près de 80 % vivent dans des pays à revenu faible ou intermédiaire.

Mais les deux acteurs n'en tirent pas les mêmes conclusions : l'industrie y voit des marchés où développer des alternatives, tandis que l'Oms considère ces populations comme particulièrement exposées et appelle à renforcer les mesures de lutte contre le tabagisme.