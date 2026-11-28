Abdallah Sima a signé une performance exceptionnelle ce samedi à Angers. L'international sénégalais a inscrit les cinq buts du Racing Club de Lens lors de la large victoire des Sang et Or (2-5). Un quintuplé historique, réalisé en 38 minutes, qui propulse l'attaquant dans une autre dimension et permet à son équipe de remonter à la 7e place avec 17 points.

Il y a des après-midi qui changent une carrière. Abdallah Sima vient peut-être de vivre l'un des plus mémorables de la sienne. Sur la pelouse du stade Raymond-Kopa, l'attaquant sénégalais a tout simplement signé un récital.

Cinq buts, cinq fois le même nom au tableau d'affichage et une démonstration de sang-froid, de sens du placement et d'efficacité devant le but. Face à Angers, Lens a pu compter sur un homme : Sima.

Tout a commencé à la 42e minute. Dans la surface angevine, le Sénégalais hérite du ballon et combine avec Matthieu Udol. Celui-ci trouve Haïdara, dont le centre contré revient sur Sima. Sans se poser de questions, l'attaquant déclenche une frappe soudaine au premier poteau. Anthony Lopes est surpris. Lens égalise et Sima ouvre son festival.

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Après la pause, le Lion ne lâche plus sa proie. À la 63e minute, il profite d'une erreur de Kalulu, qui tergiverse dans sa surface. Saud Abdulhamid récupère le ballon et sert en retrait son coéquipier. Sima ajuste une frappe croisée sans contrôle et trouve le petit filet opposé. Deuxième but !

Un exploit rarissime dans l'histoire de la Ligue 1

Six minutes plus tard, le Sénégalais récidive. Cette fois, la récupération haute de Matthieu Udol dans les pieds de Raolisoa permet aux Lensois de se projeter rapidement. Le latéral avance et trouve Sima, seul dans l'axe. Du plat du pied, l'ancien attaquant de Brighton conclut sans trembler. Le triplé est déjà dans la poche.

Mais le festival est loin d'être terminé. À la 76e minute, sur un centre de Saud Abdulhamid, Florian Thauvin remise idéalement en une touche pour Sima. L'attaquant se jette et reprend le ballon en taclant. Quatrième réalisation ! Les Angevins sont dépassés.

Et comme si cela ne suffisait pas, le Lion s'offre un cinquième rugissement à la 80e minute. Après une combinaison avec Thauvin sur le côté gauche, Florian Sotoca adresse un centre au second poteau. Sima surgit et place une tête imparable dans le petit filet opposé. Quintuplé ! Entre sa première et sa dernière réalisation, le Sénégalais a inscrit ses cinq buts en 38 minutes. Un exploit retentissant.

Lens s'impose finalement 5-2 et peut remercier son serial buteur. Ce succès permet aux Sang et Or de grimper à la 7e place du classement avec 17 points.

La performance de Sima prend une dimension encore plus importante lorsqu'on la replace dans l'histoire du championnat français. L'unique joueur à avoir inscrit cinq buts dans un même match de Ligue 1 dans ce 21e siècle était le Brésilien Carlos Eduardo. Le 26 octobre 2014, sous les couleurs de Nice, il avait signé un quintuplé lors de la victoire des Aiglons à Guingamp (7-2).

Douze ans après cet exploit, Sima devient le deuxième joueur au 21e siècle à marquer cinq buts dans un match de Ligue 1. Son quintuplé constitue ainsi une performance historique pour le football sénégalais dans l'élite française.