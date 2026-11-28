Luanda — Le ministre d'État et chef de la Maison civile du président de la République, Dionísio Manuel da Fonseca, représente le Chef de l'État angolais, João Lourenço, à la 27e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC), qui se tient à Malabo, en Guinée équatoriale.

Selon une note de presse transmise vendredi à l'ANGOP, Dionísio da Fonseca est arrivé jeudi à Malabo, où il a été accueilli par le secrétaire d'État à la Coopération et aux Communautés angolaises, Domingos Vieira Lopes, et le secrétaire d'État à la Défense nationale, Domingos André Tchicanha.

Placée sous le thème « Accélérer l'intégration régionale en Afrique centrale au bénéfice des populations de la région », cette rencontre est consacrée à l'examen de plusieurs documents portant sur le fonctionnement, le financement et l'approfondissement de l'intégration régionale.

Les travaux prévoient notamment l'examen du rapport d'activités de la Commission, du rapport de la mission circulaire sur le financement de la Communauté ainsi que du bilan des travaux du Conseil des ministres.

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Les participants se pencheront également sur la note d'information relative à l'accélération du processus de rationalisation des communautés économiques régionales d'Afrique centrale, le rapport sur les négociations concernant le retrait du Rwanda de l'organisation, ainsi que sur la Vision de la CEEAC à l'horizon 2050 et le Plan stratégique indicatif à moyen terme 2026-2030.

Créée par le traité de Libreville, signé en octobre 1983 au Gabon, et entrée en activité en 1985, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale est une organisation régionale qui oeuvre à la promotion de l'intégration économique, de la paix, de la sécurité et du développement durable en Afrique centrale.

Établie à Libreville, au Gabon, elle regroupe onze États membres : l'Angola, le Burundi, le Cameroun, le Tchad, le Gabon, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine, la République du Congo, la République démocratique du Congo, le Rwanda et São Tomé-et-Príncipe.