Luanda — Nimi a Nsimbi a été réélu à la présidence du Front national de libération de l'Angola (FNLA), avec 64 % des suffrages exprimés, à l'issue du sixième congrès ordinaire du parti, qui s'achève vendredi dans la capitale angolaise, sur fond de défis liés à sa réorganisation interne.

La rencontre, qui rassemble 1 203 délégués, est notamment consacrée à l'examen et à la révision des statuts, à la présentation des rapports d'activités ainsi qu'à l'examen des comptes de l'organisation.

Dans son allocution, Nimi a Nsimbi a rappelé que le FNLA était investi d'une mission historique intimement liée à la lutte de libération nationale, à l'éveil de la conscience patriotique angolaise et à la construction de l'identité politique du pays.

Le dirigeant a souligné que la démocratie interne reposait sur le sens des responsabilités, le respect des statuts et l'attachement aux principes fondateurs du parti. Selon lui, les divergences ne doivent pas être une source de division, mais plutôt contribuer à créer les conditions permettant au FNLA de poursuivre sa mission historique.

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« Il y a une vérité que nous devons réaffirmer lors de ce congrès : le FNLA n'est l'héritage ni d'un père, ni d'un fils, ni d'un compatriote, ni d'une quelconque famille. C'est une organisation dont le parcours est profondément lié à la lutte de libération nationale », a-t-il déclaré.

Le président réélu a également appelé les militants à faire preuve de sérénité et à respecter les décisions des instances du parti, estimant que la responsabilité de chaque membre impliquait le respect des dispositions statutaires et la préservation de la cohésion interne.

Évoquant le bilan du mandat écoulé, il a reconnu que tous les objectifs n'avaient pas été atteints, faisant notamment état de difficultés persistantes dans le suivi des structures du parti, la mobilisation des militants, la communication interne et le rapprochement entre la direction et les bases.

En perspective des élections générales de 2027, Nimi a Nsimbi a plaidé pour que la préparation du parti s'engage dès les structures de base, aux niveaux communal, municipal et provincial. Il a notamment insisté sur la nécessité de renforcer la mobilisation, de développer la formation politique des cadres et de promouvoir une plus grande participation des jeunes et des femmes.

Depuis la disparition de son dirigeant historique, Álvaro Holden Roberto, en 2007, le FNLA traverse des crises internes récurrentes, marquées par des dissensions entre plusieurs courants. L'une des principales tendances est conduite par Nimi a Nsimbi, élu à la tête du parti en 2021, tandis qu'une autre a été dirigée par Ngola Kabangu, qui en a assuré la présidence entre 2007 et 2011.

Le parti compte actuellement deux députés à l'Assemblée nationale, élus lors des élections générales de 2022.

Fondé en 1954 sous l'appellation d'Union des peuples du nord de l'Angola (UPNA), avant de devenir l'Union des peuples de l'Angola (UPA), le mouvement a adopté son nom actuel en 1962, sous la direction de Holden Roberto.