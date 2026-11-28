Luanda — Quatre nouvelles gares ferroviaires ont été inaugurées ce vendredi à Luanda par le ministre des Transports, Ricardo de Abreu, dans le cadre du projet de modernisation du chemin de fer de Luanda (CFL) et de son raccordement à l'aéroport international Dr António Agostinho Neto (AIAAN).

Il s'agit des gares de Bungo, Musseques, Viana et Baía, dont la mise en service constitue une nouvelle étape dans le développement et la modernisation des infrastructures ferroviaires, tout en renforçant les capacités du transport ferroviaire dans la province de Luanda.

Longue de 51 kilomètres, la liaison ferroviaire assure actuellement quatre rotations quotidiennes. Ce nombre devrait passer à huit au cours du premier trimestre 2027, avec la possibilité d'atteindre douze rotations par jour, en fonction de l'évolution de la demande.

Conçues comme des infrastructures multimodales, les quatre gares introduisent un nouveau modèle de valorisation du patrimoine ferroviaire, fondé sur l'articulation entre les services de transport, le développement des activités économiques, la participation du secteur privé et la promotion de l'inclusion sociale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette approche vise notamment à rapprocher les services publics et privés des populations riveraines.

Selon les données disponibles, près de 70 % des surfaces aménagées au sein de ces infrastructures sont destinées à une exploitation commerciale, notamment à travers l'installation de commerces, de restaurants, de bureaux et d'autres services destinés aux voyageurs, aux visiteurs ainsi qu'aux habitants des quartiers environnants.