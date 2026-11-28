Luanda — Les députés de l'Assemblée nationale ont adopté définitivement, ce vendredi à Luanda, la loi portant Code de l'impôt sur le revenu des personnes morales (IRPC), par 85 voix pour, 55 contre et une abstention.

Le texte, à l'initiative du Président de la République, a recueilli un avis favorable lors de la troisième réunion plénière extraordinaire de la cinquième session législative de la cinquième législature.

Le nouveau Code de l'impôt sur le revenu des personnes morales vise essentiellement à refondre le régime d'imposition des revenus des personnes morales et des entités assimilées, tout en renforçant la compétitivité fiscale des entreprises.

Parmi ses principaux objectifs figurent également le renforcement du tissu entrepreneurial, l'élargissement de l'assiette fiscale, une plus grande équité devant l'impôt ainsi que l'amélioration des capacités de mobilisation des recettes publiques.

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Le dispositif entend par ailleurs favoriser l'alignement de la législation fiscale sur les meilleures pratiques internationales, prévenir les situations de double imposition internationale et renforcer la convergence entre les règles fiscales et les normes comptables.

La lutte contre l'évasion et la fraude fiscales, ainsi que l'introduction de dispositions spécifiques relatives aux prix de transfert et aux groupes de sociétés, figurent également parmi les objectifs poursuivis par cette réforme.