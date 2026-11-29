Addis Ababa — Le peuple soudanais a largement salué l'initiative du Premier ministre Abiy Ahmed visant à organiser un dialogue national inclusif entre les différentes parties soudanaises, a déclaré à l'ENA Sara Al-Saeed, chercheuse et analyste soudanaise à l'université de Newcastle.

« Le peuple soudanais a largement salué l'initiative du Premier ministre. Si vous consultez les réseaux sociaux, vous verrez que les Soudanais expriment leur soutien à l'initiative du Dr Abiy Ahmed. Le peuple veut la paix », a-t-elle déclaré.

Selon cette chercheuse et analyste soudanaise spécialisée dans les relations internationales et la Corne de l'Afrique à l'université de Newcastle, au Royaume-Uni, cette initiative a reçu un large soutien de la part de l'opinion publique et des forces politiques soudanaises.

Mme Al-Saeed a souligné que cette initiative constituait l'un des efforts importants visant à mettre fin à la guerre au Soudan en réunissant les différentes parties soudanaises autour d'un dialogue et de négociations, et qu'elle contribuait à une solution durable à la crise que traverse le pays.

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Elle a ajouté que les réactions de l'opinion publique et des milieux politiques avaient montré un soutien considérable à l'initiative de l'Éthiopie.

De même, l'Alliance civile démocratique des forces révolutionnaires (Sumoud) et l'Alliance fondatrice du Soudan (Tasis) ont toutes deux salué cette initiative et se sont déclarées prêtes à participer au dialogue proposé.

Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed avait invité les parties soudanaises - militaires, politiques et civiles - à participer à un dialogue national inclusif qui serait accueilli et animé par l'Éthiopie, dans le but de mettre fin à la guerre et d'instaurer une paix durable.

Il a souligné les liens historiques profonds qui unissent l'Éthiopie et le Soudan, qualifiant ce dernier de pays frère et exhortant ses différentes parties à faire passer les intérêts nationaux avant les considérations politiques et militaires afin de rétablir l'unité et la stabilité du pays.

L'analyste et chercheuse Al-Saeed a déclaré que l'initiative de l'Éthiopie reflétait l'engagement d'Addis-Abeba à soutenir la stabilité au Soudan et à préserver son unité et son intégrité territoriale.

Elle a affirmé que l'Éthiopie n'avait cessé de se montrer soucieuse de préserver le tissu social du Soudan et de jeter les bases de la paix, qualifiant le dialogue proposé d'occasion de faire avancer le processus politique et de mettre un terme au conflit.

L'analyste a fait valoir que la persistance du conflit est également liée aux questions de responsabilité concernant les violations commises au Soudan, ainsi qu'à la responsabilité du déclenchement de la guerre et de ses conséquences pour l'État soudanais.

Al-Saeed a expliqué que la fin de la guerre ouvrirait la voie à des questions fondamentales concernant les responsables du déclenchement du conflit et des violations commises pendant la guerre.

L'analyste a souligné l'importance de répondre favorablement à l'initiative de l'Éthiopie, insistant sur le fait qu'elle offre aux parties soudanaises l'occasion de privilégier le dialogue plutôt que la poursuite des affrontements militaires.

Elle a conclu en qualifiant cette initiative d'appel salué par toutes les parties soudanaises, réaffirmant l'importance des efforts déployés par l'Éthiopie pour soutenir l'unité, l'intégrité territoriale et la paix au Soudan.