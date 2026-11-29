Addis Ababa — Une délégation russe s'est penchée sur les ambitions croissantes de l'Éthiopie dans le domaine de la science et de la technologie nucléaires, notamment sur la vision du pays concernant l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins de développement pacifique.

La délégation, conduite par le chargé d'affaires russe Mikhaïl Borovkov, a visité le musée de la Commission éthiopienne de l'énergie nucléaire (ENEC), où ses membres ont pu découvrir des expositions retraçant les progrès de l'Éthiopie en matière de science et de technologie nucléaires.

Les expositions ont mis en lumière le parcours du pays dans le développement de ses capacités en matière de sciences nucléaires, ainsi que ses aspirations à long terme visant à exploiter l'énergie nucléaire à des fins pacifiques et axées sur le développement.

Cette visite a permis à la délégation russe de mieux comprendre les ambitions de l'Éthiopie en matière d'énergie nucléaire, ainsi que ses efforts pour renforcer ses capacités scientifiques et technologiques dans le cadre de son programme de développement global.

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On a appris que l'Éthiopie poursuivait le développement de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, considérant que la science et la technologie nucléaires pouvaient contribuer à ses ambitions de développement à long terme.