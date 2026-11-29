Addis Ababa — Addis-Abeba intensifie ses préparatifs pour accueillir plus de 100 000 participants à la 32e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP32) en 2027, forte du succès remporté lors de l'organisation d'une grande conférence internationale sur la santé publique qui a démontré la capacité de la capitale à accueillir des rassemblements internationaux de grande envergure.

La maire de la capitale, Adanech Abiebie, a annoncé ces préparatifs dans un message publié sur ses réseaux sociaux, dans lequel elle a évoqué le succès de l'organisation de la Conférence internationale sur la santé publique en Afrique (CPHIA) de 2026.

La conférence a attiré plus de 30 000 participants, ce qui témoigne de la capacité croissante de la ville à organiser de grands événements internationaux avec assurance et professionnalisme, a-t-on souligné.

Elle a souligné qu'au cours des six jours de la conférence, les participants ont pu découvrir non seulement les infrastructures de la conférence, mais aussi différents quartiers de la capitale, en explorant ses rues, en profitant de l'hospitalité locale et en s'imprégnant de son atmosphère urbaine animée, de jour comme de nuit.

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Les retours positifs des visiteurs, a-t-elle ajouté, ont mis en évidence la capacité d'Addis-Abeba à accueillir de grands rassemblements internationaux tout en offrant un cadre accueillant et des services de qualité.

La maire a attribué ce succès au leadership et à la coordination du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC) et du ministère de la Santé, ainsi qu'à l'engagement sans faille des institutions et des professionnels chargés des transports, de l'hébergement, des services publics, de la sécurité, du tourisme, de l'assainissement, de l'accueil et d'autres services essentiels.

Exprimant sa gratitude envers toutes les parties prenantes, Adanech a déclaré que cette expérience avait constitué une base précieuse pour préparer la capitale à accueillir un rassemblement mondial d'une ampleur encore plus grande.

Forte de ce succès, Addis-Abeba se prépare désormais à accueillir plus de 100 000 participants à la COP32, avec pour objectif de renforcer encore ses capacités, la qualité de ses services et ses normes organisationnelles.

La prochaine conférence constitue une occasion majeure de mettre en avant auprès du monde entier l'hospitalité, les capacités institutionnelles, la créativité et le potentiel de développement de l'Éthiopie, a-t-elle révélé.

Adanech a exhorté toutes les parties prenantes à redoubler d'efforts, à mener à bien les préparatifs dans les délais prévus et à veiller à ce que chaque aspect de l'événement réponde aux normes les plus élevées.

La maire a souligné que la COP32 devait aller au-delà de l'organisation d'une conférence internationale et devenir une plateforme permettant de renforcer la visibilité de l'Éthiopie sur la scène internationale, tout en laissant un héritage durable à Addis-Abeba et au pays.

« Accueillons le monde entier dans notre capitale et montrons ce dont l'Éthiopie est capable », a-t-elle déclaré.

L'Éthiopie devrait accueillir la COP32 à Addis-Abeba en novembre 2027, réunissant des dirigeants mondiaux, des négociateurs sur le climat, des décideurs politiques, des scientifiques, des investisseurs et des partenaires de développement afin de faire avancer les discussions sur l'action mondiale en faveur du climat.