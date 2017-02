Sénégal: Les faits religieux dans le système éducatif pour freiner le radicalisme

La Can 2017 appartient à l'histoire. Et si les Lions, malgré une prestation honorable, n'ont pu… Plus »

De l’avis de M. Kébé, les familles religieuses ne doivent pas se limiter à se dire qu’ils sont des remparts contre le terrorisme ou le radicalisme en oubliant que le discours radical se puise dans la religion. « En tant que légataire d’un certain patrimoine, ils doivent regarder ce qui peut être poreux dans leur lègue et qui peut être une porte d’entrée pour les radicaux ».

« Je crois que la pluralité des offres dans le secteur éducatif ne soit pas validée par l’Etat. Il y a plusieurs offres pour un seul citoyen et à la longue, il y aura divers citoyens qui vont regarder dans la même direction que leur maître et non dans la même direction que leur pays ».

« Dans nos sociétés, il est temps d’intégrer les faits religieux dans le système éducatif pour freiner le radicalisme ». Cette assertion a été défendu par le professeur M. Abdoul Aziz Kébé, lors d’un panel que la fondation Open Society Initiative for West Africa (Osiwa) a tenu ce mardi 7 février à son siège à Dakar. Une journée de réflexion à laquelle ont pris part une quarantaine de religieux, d'universitaires et de membres de la société civile.

Copyright © 2017 allAfrica.com. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.