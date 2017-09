Afrique: La recette digitale du forum "Investir en Afrique" pour un bond en avant du continent

C'est ainsi qu'il appelle les pays du continent à consacrer 1% de leur budget et à davantage investir dans la recherche. « L'innovation est le raccourci le plus efficace pour le développement de l'Afrique ».

Pour lui, le continent apparait chaque jour comme les nouvelles frontières du développement et l'avenir de l'humanité. Devant les défis auxquels doit faire face l'Afrique, M. Duncan considère que le recours accru au savoir et l'innovation aidera à rattraper le retard.

Pour lever toute équivoque liée aux problèmes de procédure au niveau des politiques de promotion de l'investissement, M. Sall invite les pouvoirs publics africains à marquer la rupture dans leur démarche en allant à l'e-gouvernance. « Il faut penser et agir autrement si on veut aller de l'avant en Afrique ».

A son avis, le problème majeur des pays africains est l'axé aux financements et un niveau de risque élevé pour les investissements. Un état de fait que le président sénégalais, juge injuste. M. Macky Sall estime que « le niveau de risque des investissements en Afrique est sur évalué ». Il juge important de plancher sur les voies et moyens de ramener ce risque à sa juste proportion.

M. Shin invite à l'initiation de nouvelles idées et approches de développement entre la Chine et l'Afrique. Il invite au développement de la recherche via les technologies de l'information et de l'innovation. Sur cet aspect, il a fait part des 60 millions de dollars US d'engagement de la Chine dans ce domaine.

« Dans ce monde actuel, l'Afrique ne peut pas être en marge de la révolution digitale », souligne M. Shaolin Yang, directeur général et responsable en chef de l'administration du Groupe de la Banque mondiale. A son avis, le futur du continent sera déterminé par sa capacité à s'adapter aux mutations dues aux Technologies de l'information et de l'innovation. Avant de souligner l'importance de mettre en exergue le potentiel pour une croissance inclusive.

Copyright © 2017 allAfrica.com. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.