Afrique de l'Ouest: Le Togolais Kimélabalou Aba prend les rênes du GIABA

Dans cette même veine, il sera question de respect scrupuleux des principes de transparence et de reddition des comptes dans la gestion des fonds alloués mais aussi l'accompagnement de tous les États membres pour le renforcement de leurs dispositifs de Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (Lbc/Ft).

A son avis, avec les normes et standards internationaux, dont les 40 recommandations du GIABA, l'organe a les armes nécessaires pour faire face au blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Il estime que les États ont le devoir de mener des actions concertées afin de prévenir les actes terroristes et de priver les criminels de leurs produits illicites qu'ils n'hésitent pas à investir dans la commission des violences, des attentats terroristes aux fins de déstabilisation des institutions légalement établies et de sabotages des économies nationales.

Procureur de son état, M. Abab, lors de la cérémonie de passation de charges, a prôné l'unification des actions des autres institutions de la CEDEAO, des cellules des renseignements financiers des États membres du GIABA et des partenaires de l'organe pour accomplir efficacement et obtenir les résultats escomptés.

