Afrique: Le COMPENDIUM des compétences féminines de la Côte d'Ivoire adopte l'initiative AWA

Photo: AllAfrica

Célébration de la journée de la femme d'AllAfrica à Abidjan le 5 mars 2018 - Lauréates du prix AllAfrica Leadership Féminin 2018

L’initiative AllAfrica Women Agenda (AWA) du Groupe AllAfrica Global Media affiche un avenir prometteur. Dès son lancement le lundi 5 mars à Abidjan, dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la femme, elle est adoptée par le COMPENDIUM des compétences féminines, l’une des organisations féminines les plus représentatives de la Côte d’Ivoire, avec ses 14 mille membres. Elle est dirigée par Mme Euphrasie Kouassi Yao, Conseillère spéciale du Président Alassane Ouattara.

L’initiative AllAfrica Women Agenda (AWA) que le Groupe AllAfrica Global Media a officiellement lancé le lundi 5 mars à Abidjan, dans le cadre des activités initiées pour célébrer la journée internationale de la femme, a décroché un soutien de taille.

Il s’agit du COMPENDIUM des compétences féminines de la Côte d’Ivoire. Forte de plus de 14 mille membres (femmes cadres, femmes de tous les niveaux, jeunes filles diplômées) , cette organisation est acquise à la cause que défend le Groupe AllAfrica Global Media à travers AWA.

La coordonnatrice nationale de cette organisation, Mme Euphrasie Kouassi Yao, par ailleurs, Conseillère spéciale du Président Alassane Ouattara l’a magnifié devant un public venu nombreux assisté à ce moment qui ouvre une nouvelle page dans la promotion de l’autonomisation économique de la femme africaine.

Cette initiative de AllAfrica est selon elle d’une pertinence avérée. D’autant plus qu’elle permettra d’amplifier le plaidoyer en faveur de la résolution des problématiques de réduction des inégalités entre les sexes au sein d’un des plus grands distributeurs digital d’informations et de nouvelles sur l’Afrique ‘’AllAfrica’’.

Pour Mme Yao, il est attendu de AWA un bilan de justice, d’équité et d’égalité des chances, pour un développement plus inclusif et durable en faveur des femmes.

Cette vision cadre avec les objectifs du AllAfrica Women Agenda qui, selon la Directrice régionale de AllAfrica Global Media, Mme Mariama Ba Sy vise à montrer comment l’Etat, les hommes d’affaires et la société civile peuvent travailler de concert pour atteindre des résultats concrets sur l’éducation des filles en particulier, leur scolarisation, en vue de leur autonomisation, en s’inspirant des exemples tirés du monde rural.

Une démarche à laquelle adhère le COMPENDIUM qui est un programme nationalinitié par Alassane Ouattara, président de la République de Côte d’ivoire. Il est placé sous la supervision de la présidence est de 12 ministères.

Euphrasie Kouassi Yao voit des similitudes entre l’initiative AWA et celle du COMPENDIUM qui a un sous-programme œuvrant dans la valorisation des compétences des femmes rurales, en les aidant à sortir de la pauvreté et en leur redonnant leur dignité.

L’engagement des lauréates du prix AllAfrica Leadership Féminin 2018

Comme pour les éditions précédentes, le Groupe AllAfrica Global Media a récompensé cinq femmes méritantes qui se sont distinguées dans leur secteur d’activité.

C’est à l’image de la Première Dame de Côte d’Ivoire. Il a été décerné à Mme Dominique Ouattara le Prix d’honneur pour magnifier son engagement à travers les nombreuses actions sociales qu’elle initie pour apporter sa pierre dans l’édification de son pays.

Une distinction saluée par la Directrice de cabinet du ministre de la femme, de l’enfant et de la solidarité nationale de la Côte d’Ivoire, venue représenter Mme Ouattara.

Entre autres femmes leaders primées pour leur professionnalisme, leur volonté et leur engagement, il y a Mme Euphrasie Kouassi Yao, elle a reçu le Prix Administration Publique et du Développement AllAfrica Leadership Féminin (Cote d’Ivoire) ; Mme Salamba Diène a reçu le Prix Entreprenariat AllAfrica Leadership Féminin (Sénégal).

A celles-là s’ajoutent Mme Massogbé T. Diabaté qui a reçu le Prix Agrobusiness AllAFrica Leadership Féminin (Cote d’Ivoire) et Mme Aïssata Koné Sidibé le Prix Développement Economique et Social AllAfrica LeaderShip Féminin (Mali).

Ces femmes leaders ont été données en exemple à une centaine d’étudiants, en majorité des filles d’une école de commerce ivoirienne, lors d’une séance de discussion intitulée ‘‘Elles Inspirent’’ en vue d’orienter ces jeunes et de les inspirer dans leurs projets d’avenir.

Le Haut Panel de l’ONU rappelle l’urgence d’une autonomisation des femmes

Cette édition 2018 a enregistré des moments forts dont le plaidoyer de Mme Vanessa Moungar de la Banque Africaine de Développement (Bad).

A cela s’ajoute les panels conduits par Mesdames Marième Tendou Camara et Hawa Ba d’OSIWA Sénégal et auxquels ont pris part d’éminentes personnalités. Parmi lesquelles, on peut citer le Directeur régional Afrique de l’Ouest et du Centre de Plan International, Rotimi Diossaya, le Dr Justin Koffi,responsable SWEDD qui est un projet de l’UNFPA pour l’autonomisation économique des femmes de l’Afrique de l’Ouest et du Centre ainsi que son collègue, le Dr Konan de UNPA Côte d’Ivoire.

SONUFEMMES Côte d’Ivoire était aussi de la partie de même que l’association des femmes commerçantes, mais surtout la célèbre Bloggeuse Culinaire « Les gourmandises de Karelle », la Béninoise Karelle Vignon-Vullièrme dont l’expérience a beaucoup intéressé les jeunes étudiantes qui ont pris part à ce forum de AllAfrica Global Media.

Comme celle précédente, cette édition s’est également enrichie de la présentation du rapport du Haut Panel des Nations Unies pour l’autonomisation économique de la femme.

L’un de ses membres, M. Amadou Mahtar Bâ, par ailleurs CEO de AllAfrica a partagé les conclusions d’un document qui rappelle l’urgence d’investir pour l’égalité des sexes, un des piliers des Objectifs de développement durable (ODD).

Un objectif qui, selonM. Abdoulaye Ly, Directeur des Investissements du Sénégal, peut être atteint en s’attaquant aux défis qui portent sur les lourdeurs administratifs qui freinent l’autonomisation des femmes.