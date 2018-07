Afrique: Éliminer les maladies tropicales négligées en Afrique

Photo: SpeakUp Africa

Les Coordonnateurs de programmes nationaux et les partenaires se réunissent pour faire le point sur les progrès réalisés dans la région africaine

communiqué de presse

KIGALI, 17 juillet 2018 – Le Projet spécial élargi pour l'élimination des maladies tropicales négligées (ESPEN) a réuni les Coordonnateurs des Programmes nationaux de lutte contre les maladies tropicales négligées (MTN et leurs partenaires à l’occasion de sa première réunion annuelle pour examiner les progrès régionaux et nationaux vers l'élimination des MTN en Afrique.

Les MTN sont un groupe de maladies transmissibles qui affectent plus de 1,5 milliard de personnes dans le monde, dont 39% vivent en Afrique. Ces maladies dangereuses et destructrices peuvent être évitées et traitées, mais elles continuent de provoquer de graves déformations et autres handicaps qui créent, sur le long terme, des obstacles à l'éducation, à l'emploi, à la croissance économique et au développement au sens large.

En 2016, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a lancé le Projet spécial élargi pour l'élimination des MTN (ESPEN) pour aider tous les pays africains à accélérer l'élimination des cinq MTN les plus répandues en partageant les meilleures pratiques, en coordonnant les activités et en offrant de l’appui technique aux pays endémiques. « Les programmes de lutte contre les maladies tropicales négligées (MTN) font appel à des partenariats divers pour stimuler l'impact - y compris entre les secteurs et les pays. Avec des communautés et des nations entières luttant contre ces maladies, un soutien financier accru, un engagement politique plus fort et de meilleurs outils pour prévenir, diagnostiquer et traiter les maladies sont essentiels pour vaincre les MTN ", a déclaré le Dr. Matshidiso Moeti, Directrice régionale de l'OMS. Lors de cette première réunion annuelle, ESPEN, les Coordonnateurs de programme et les partenaires fourniront des mises à jour et partageront leurs progrès vers le contrôle et l'élimination des MTN. Les discussions porteront sur la coordination, l'appropriation par le gouvernement, les partenariats, la planification, le plaidoyer et la mobilisation des ressources.

Les MTN dévastent des millions de vies depuis très longtemps, mais des efforts massifs et coordonnés ont réuni des gouvernements, des entreprises du secteur privé, des ONG et des communautés des régions les plus reculées, prouvant que la communauté internationale est sur la bonne voie, et que l’élimination est à portée de main. Sur l'ensemble du continent, les pays font des progrès significatifs vers le contrôle et l'élimination des MTN. En 2017, le Togo a éliminé la filariose lymphatique en tant que problème de santé publique au Togo et cette année, le Ghana a fait de même avec le trachome. Illustrant la santé publique à son meilleur, les prestataires de la santé, les partenaires et les agents de santé communautaires se sont réunis avec un objectif clair d'améliorer la vie de millions de personnes parmi les plus vulnérables.

Avec l'objectif clair de promouvoir la nécessité de coordonner l'appropriation par le pays d’un programme intégré contre les MTN, de la réunion seront tirés des points d'action clés et des recommandations pour améliorer la mise en œuvre des plans et activités annuels pour l'achèvement de la feuille de route contre les MTN.

Quoi : Première réunion annuelle des Coordonnateurs de Programmes nationaux de lutte contre les maladies tropicales négligées

Quand : 17-19 juillet 2018

Où : Hôtel Lemigo, Kigali, Rwanda