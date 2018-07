Afrique: Le Ghana, premier pays d'Afrique noire à éliminer le trachome

Les Coordonnateurs de programmes nationaux et les partenaires se réunissent pour faire le point sur les… Plus »

Avec d'autres partenaires de l'Alliance, souligne le document, l'OMS soutient la mise en œuvre de la stratégie CHANCE par les pays et le renforcement des capacités nationales par l'évaluation épidémiologique, le suivi, la surveillance, l'évaluation des projets et la mobilisation des ressources.

Avant d’ajouter que la transmission est associée à une mauvaise hygiène et à une mauvaise hygiène, ce qui augmente la disponibilité des décharges oculaires et encourage la reproduction des mouches.

Pour rappel, le trachome a été identifié dans les années 1950 comme la cause la plus importante de cécité au Ghana.

Cette dernière initiative de l’OMS a pour objectif d’accélérer le contrôle et l'élimination des cinq maladies tropicales négligées pouvant faire l'objet d'une chimiothérapie préventive sur le continent africain (PC-MTN), à savoir l'onchocercose, la filariose lymphatique, la schistosomiase, les vers intestinaux et le trachome.

Ce qui fait dire au Directeur régional de l’OMS pour l’Afrique que «le succès du Ghana est le résultat d'un leadership fort à tous les niveaux, de la mise en œuvre de la stratégie CHANCE dès le départ, d'une collaboration étroite entre le Ghana Health Service et ses nombreux partenaires et de l'intégration aux niveaux inférieurs ».

M. Kwaku Agyemang-Manu de déclaré que « le gouvernement du Ghana est extrêmement reconnaissant à son personnel et aux nombreux partenaires qui se sont joints à nous pour éliminer le trachome et le cycle de la pauvreté qu'il déclenche ».

A en croire le ministre ghanéen de la Santé, « ce succès est le fruit du travail acharné de milliers de professionnels de la santé, de l'éducation et du développement pour améliorer la vie des personnes atteintes de trachome et de leurs familles ».

