Face à l'inquiétude des médias suites aux divergences des points de vue soulevés par certains spécialistes, M. Toussaint Damoh, Directeur de la Conjoncture Économique et des analyses monétaires de la BCEAO a tenu à préciser que les réserves de changes ou avoirs extérieurs logés dans un compte courant au niveau du trésor français appartiennent entièrement à la BCEAO.

M. Toussaint Damoh, Directeur de la Conjoncture Économique et des analyses monétaires de la BCEAO estime que la politique monétaire est très positive et elle se projette sur la situation à venir.

C'est ainsi que la politique monétaire de la Banque Centrale a été épluchée dans toutes ses facettes pour justifier la pertinence des choix et montrer l'attention que la BCEAO accorde à l'inflation et au taux de croissance.

Pour M. Bationo, la BCEAO a jugé utile d'accompagner la transformation structurelle de nos économies et les Petites et Moyennes Entreprises (Pme) en constituent un dispositif essentiel.

Pour corroborer sa position, le Directeur général de l'Économie et de la Monnaie à la BCEAO fait savoir que les taux moyens de crédit dans l'Union sont situés entre 6,5 et 7%.

Copyright © 2018 allAfrica.com. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.