Afrique de l'Ouest: Entre 45 et 50 milliards de F Cfa soulevés par la BOAD pour des financements climat

Sur la même lancée, la Banque est priée, à travers ses fonds propres, de financer des projets climats et non se limiter à attendre des concours internationaux.

Par ailleurs, lors des échanges, la BOAD est invitée à s’intéresser davantage ou à intensifier son intervention non seulement sur l’adaptation mais aussi sur l’atténuation des effets des changements climatiques par rapport aux projets énergétiques et autres.

Ce face-à-face avec les élus et les médias a permis à la représentation de la Banque de revisiter le compagnonnage entre la BOAD et le Sénégal.

Et de préciser que le projet financé par le fonds d’adaptation bénéficie au Niger et à la Guinée Bissau alors que pour le FEM, le projet d’utilisation des moteurs diésel par le système solaire est réalisé au Togo.

« Il s’élève à peu près 8 milliards de dollars US et c’est la BOAD qui a permis de soulever cette enveloppe sous forme de don ».

C’est un projet de gestion durable des déchets et de réduction des polluants organiques persistants et du mercure. « Les équipes sont actuellement sur le terrain pour formuler le document de projet qui va être soumis », confie M. Traoré.

A en croire M. Ibrahima Traoré, la Banque contribue actuellement dans l’un des plus gros projets financé par le FEM et dont bénéficie le Sénégal.

Le chef de Division, Direction de l’environnement et finance climat à la BOAD a confié qu’en termes d’engagements des fonds climat auprès desquels la BOAD est allée chercher des ressources, « on est entre 45 à 50 milliards de F Cfa ».

La Banque Ouest Africaine de Développement (Boad) a mobilisé entre 45 et 50 milliards de F Cfa sous de forme de dons pour le financement de projets climats. La révélation a été faite par M. Ibrahima Traoré, chef de Division, Direction de l’environnement et finance climat à la BOAD. C’était dans le cadre de la journée « porte ouverte » sur le thème de la finance climat, ouverte ce mardi 2 octobre à Dakar.

