Afrique: Le financement de l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes, au cœur de la seconde édition du DIA'FIN

communiqué de presse

"Le financement de l'entreprenariat des femmes et des jeunes, au cœur de la seconde édition du DIA'FIN, Dialogue de haut niveau sur l'inclusion financière en Guinée et en Afrique : une problématique essentielle pour le développement durable et la réduction de la pauvreté »

Conakry, le 26 Novembre 2019- La ville de Conakry abritera les 27 et 28 Novembre 2019, la seconde Édition du DIA'FIN, première série de dialogues de haut niveau sur l'Inclusion Financière en Guinée et en Afrique. Organisée sous l'égide de la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG) avec le soutien technique et financier du Programme des Nations Unies pour le Développement en Guinée (PNUD), de la Banque Africaine de Développement (BAD) en Guinée, d'Orange Finances Mobiles Guinée, de la Banque Panafricaine Écobank en Guinée, et de MTN Finances Mobile, cette seconde session du DIA'FIN s'inscrit dans la mission du gouverneur de la BCRG, Dr. Lounceny Nabé, qui a été désigné en mai 2018, président de l'Initiative Africaine pour les politiques d'Inclusion Financière (AFPI) pour un mandat de deux ans.

La seconde édition du DIA'FIN se tient sous le haut patronage de Son Excellence Monsieur le Premier Ministre de la République de Guinée, et porte sur le thème principal « Inclusion Financière et Entreprenariat des Femmes et des Jeunes »

"Les banques existent pour faire du crédit. C'est en faisant du crédit qu'elles peuvent vivre. Le crédit est leur matière première. Mais elles doivent faire le bon crédit. Le point de rencontre entre la finance classique et la généralisation de la finance digitale peut faire en sorte que de bonds considérables soient réalisés", Dr Lounceny Nabé, Gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée.

Sont conviés : entrepreneurs et chefs d'entreprises, décideurs et hauts cadres de l'administration, partenaires techniques et financiers, experts, chercheurs, cadres et acteurs régionaux et locaux issus du développement local et rural, représentants d'organisations de la société civile y compris des associations de consommateurs et organisations impliquées dans la promotion de l'entreprenariat des femmes et des jeune, ainsi que les acteurs et décideurs issus des secteurs de la finance et de la microfinance en Guinée et dans la sous-région.

En marge du programme DIA'FIN, se tiendra la cinquième Edition du Forum du All Africa Women Agenda, du 28 au 29 Novembre 2019, pour magnifier la contribution du leadership féminin en Guinée et en Afrique à la problématique de l'inclusion financière et numérique.

