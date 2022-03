Afrique de l'Ouest: Les femmes entrepreneures n'ont pas accès au capital… à moins que l'accès ne soit géré également par des femmes

guest column

Partout dans le monde, il est beaucoup plus difficile pour les femmes entrepreneures d'obtenir le financement dont elles ont besoin pour développer leur entreprise. Les inégalités entre les sexes empêchent les femmes d'atteindre leur plein potentiel, ce qui coûte à l'Afrique subsaharienne environ 95 milliards de dollars US chaque année. Alors, comment résoudre ce problème ?

Pour commencer, nous pouvons placer les femmes aux commandes des flux de capitaux.

Les gestionnaires de fonds de sexe féminin sont beaucoup plus susceptibles d'investir dans des femmes entrepreneurs, et les femmes chefs d'entreprise sont, à leur tour, plus susceptibles de recruter des femmes. C'est ce que nous faisons chez WIC Capital, un fonds d'investissement de 20 millions de dollars US lancé par le Club d'investissement de femmes (Women's Investment Club, WIC) Sénégal et géré par WIC Gestion. Nous ciblons exclusivement les entreprises dirigées par des femmes en Afrique de l'Ouest. Nous savons que les femmes investissent dans d'autres femmes et, plus largement, dans leurs communautés. Vous voulez un développement accéléré ? Investissez dans les femmes.

Réaliser le pouvoir de la finance

J'ai commencé ma carrière dans le secteur bancaire à Paris. C'est là que j'ai découvert le pouvoir de la finance. La finance est au cœur de tout ce que nous faisons non seulement en tant qu'individus, mais aussi au sein de nos entreprises. C'est donc là que j'ai décidé de poursuivre ma carrière dans l'investissement. Je savais que je voulais aider les entreprises à se développer et à prospérer, non pas aux États-Unis ou en Europe, mais chez moi en Afrique de l'Ouest.

Le Sénégal, mon pays d'origine, compte beaucoup de femmes entrepreneures ; 31% des entrepreneurs au Sénégal sont des femmes, un taux plus élevé que dans la plupart des autres pays du monde. Cependant, le défi est que la grande majorité des entreprises dirigées par des femmes fonctionnent à très petite échelle, générant moins de 200 000 dollars US de revenus par an. Et à cause de cela, ces entreprises ne sont pas attractives pour les banques. Nous avons constaté qu'environ 44 % des femmes entrepreneures sénégalaises qui empruntent de l'argent empruntent à des proches, et seulement 3,5 % d'entre elles passent par les institutions financières pour accéder au crédit. Cela freine la croissance de leurs entreprises.

Les PME dirigées par des femmes ne bénéficient pas du financement dont elles ont besoin pour investir dans leur propre croissance. En plus des défis financiers auxquels elles sont confrontées, les femmes entrepreneures n'ont pas accès aux réseaux d'affaires ou aux opportunités de formation qui leur pourraient leur fournir les connaissances et l'assistance nécessaires pour développer leur entreprise.

Quand nous nous sommes rendu compte de cela, nous avons voulu prendre les choses en main. Il y avait là une opportunité évidente que le secteur financier négligeait.

Les femmes investissent dans les femmes

Quand on parle du secteur privé en Afrique, on parle surtout des petites et moyennes entreprises, ou PME. Ces entreprises sont le moteur de la croissance économique et leur succès sur le marché contribue à la création d'emplois et à l'amélioration des conditions de vie des communautés, ce qui profite à l'ensemble du continent. Ainsi, en 2017, j'ai intégré le WIC Sénégal. J'ai été attirée par la vision du WIC de donner aux femmes l'accès à des outils financiers modernes pour un développement économique inclusif. C'était pour moi l'occasion idéale de faire des investissements qui accroitraient l'accès au capital pour les PME dirigées par des femmes, tout en renforçant le développement de nos pays.

WIC Senegal Membres du Club d’investissement de femmes Sénégal

Ce qu'on appelle aujourd'hui le WIC Sénégal tire ses origines d'un déjeuner en 2015. C'était la Journée internationale de la femme et quatre femmes – un groupe d'amies et de cadres d'organisations telles que Dalberg et Deloitte – ont discuté des défis et des opportunités auxquels sont confrontées les femmes entrepreneures en Afrique de l'Ouest. Elles ont décidé de créer un club pour investir dans d'autres femmes d'Afrique de l'Ouest francophone, leur donnant le financement dont elles avaient besoin pour développer leurs entreprises.

L'idée s'est transformée en WIC Sénégal, un collectif de femmes en croissance continue (96 au Sénégal, 25 en Côte d'Ivoire) qui mettent en commun leurs ressources. WIC Sénégal utilise ensuite ce financement pour réaliser des investissements. Le Club fournit également des conseils commerciaux, du mentorat et des réseaux aux femmes entrepreneures du Sénégal et de la Côte d'Ivoire.

Maintenant, nous nous étendons au-delà du collectif pour attirer des investisseurs supplémentaires de la région et du monde entier. Avec le soutien de l' USAID , nous avons lancé notre premier fonds d'investissement : WIC Capital. Il s'agit du premier fonds de ce genre dans la région, un fonds d'investissement de 20 millions de dollars US axé sur la croissance des entreprises dirigées par des femmes au Sénégal et en Côte d'Ivoire.

Les entreprises que nous accompagnons doivent être fondées par des femmes, détenues ou dirigées à au moins 50% par des femmes, ou avoir une équipe dirigeante majoritairement féminine. Lorsque nous choisissons un investissement, nous examinons le potentiel de croissance et d'impact. Nous voulons permettre à davantage d'entreprises et de PME dirigées par des femmes de passer d'une petite à une plus grande échelle. Libérer le potentiel des entreprises dirigées par des femmes, c'est notre sacerdoce.

Les femmes dans lesquelles nous investissons

Notre premier investissement a été fait au profit d'une usine de recyclage, E-COVER, dirigée par deux femmes de 25 ans. Elles ont compensé leur jeunesse et leur manque d'expérience par une grande motivation et un désir d'apprendre de nous, de leurs mentors du réseau WIC et des différents programmes auxquels elles ont participé. Nous finançons également des femmes qui ont eu une carrière très riche et qui ont lancé leurs propres entreprises. Nous avons une approche différente pour chaque entrepreneure et fournissons un accompagnement sur mesure pour aider ces entreprises à prospérer. C'est en partie pourquoi les entrepreneures viennent vers nous.

Nous avons également investi dans une chaîne de boulangeries locales, Mburu, dirigée par une femme qui utilise principalement des céréales locales. Elle ne fait pas que développer son entreprise ; elle crée également un impact social positif en travaillant avec d'autres femmes tout au long de la chaîne de valeur – productrices de céréales, transformatrices et distributrices de pain. L'entreprise permet de générer des revenus sur tous les maillons de la chaîne de valeur et offre un produit nutritif et sain à la communauté. Ce sont exactement les types de petites entreprises que nous cherchons à soutenir. C'est là que se produit la croissance et la création d'emplois. Lorsqu'une petite entreprise est capable de passer de cinq emplois à 20, 25, 50, c'est une énorme victoire pour nous.

WIC Senegal Le Club d’investissement de femmes Sénégal

Enthousiastes pour l'avenir

Alors que la Journée internationale de la femme approche à nouveau, je suis très enthousiaste pour l'année à venir. Nous allons finaliser les investissements sur lesquels nous avons travaillé au cours des premiers mois de 2022, et nous allons accélérer notre processus d'investissement grâce à un programme pratique de préparation à l'investissement que nous avons conçu par le biais de la WIC Académie, notre programme d'assistance technique interne.

Cette année, nous avons vu nos quatre sociétés de portefeuille – E-COVER, Sarayaa, Les Ateliers de Corinne et Mburu – prospérer et commencer à générer des revenus qui ne cessent de croître. Mburu a lancé une deuxième boulangerie à Dakar et l'entreprise a triplé son chiffre d'affaires. La fondatrice de Les Ateliers de Corinne a ouvert son premier espace, comprenant une boutique, un restaurant, un atelier de cuisine et un studio pour le tournage de ses vidéos culinaires. E-COVER a commencé à servir les cimenteries locales et les centres sportifs locaux et des pays limitrophes, et l'entreprise prépare une autre levée de fonds pour augmenter sa capacité de production.

Nous espérons qu'une fois que les investisseurs auront eu un premier aperçu de ce que les femmes entrepreneures au Sénégal sont capables de faire, ils auront envie de faire plus d'investissements. Avec le soutien de l' USAID , nous levons des fonds auprès d'institutions internationales, de fondations et, bien sûr, de sources de capitaux locaux. Nous espérons attirer davantage d'investisseurs en intégrant une ligne de première perte pour absorber une partie des pertes subies par le fonds.

Bien qu'il soit facile de considérer les inégalités entre les sexes dans la plupart des pays comme un problème trop important pour être résolu, je pense qu'il y a quand-même quelques lueurs d'espoir, Au Sénégal, les femmes sont libres. Elles ont des voix pour dénoncer les inégalités entre les sexes, qu'il s'agisse des violences basées sur le genre ou d'accès inégal aux opportunités. Il y a tellement de femmes fortes qui ouvrent la voie aux plus jeunes, tellement de modèles. C'est pourquoi je suis ravie de pouvoir travailler au Sénégal. L'avenir des entreprises dirigées par des femmes en Afrique de l'Ouest est prometteur.

Evelyne Dioh SIMPA est la directrice générale de WIC Capital, le premier fonds d'investissement à cibler exclusivement les jeunes entreprises dirigées par des femmes en Afrique de l'Ouest. Le fonds a été créé en 2019 par le Club d'investissement des femmes Sénégal, un groupe de plus de 80 femmes d'affaires sénégalaises. Evelyne est une professionnelle expérimentée de l'investissement qui a rejoint WIC Capital en provenance du FONSIS, le fonds souverain du Sénégal, où elle était responsable de la gestion de plus de 100 millions d'euros de transactions dans plusieurs secteurs, notamment l'industrie, l'énergie et l'agriculture. Elle a précédemment travaillé à l'Inspection Générale du Groupe Société Générale. Elle est titulaire d'une maîtrise en gestion et d'un M.Sc. en Contrôle de Gestion de l'EDHEC Business School en France.

La mission fondamentale d'Evelyne est de contribuer au développement du secteur privé africain, en renforçant et en développant les petites entreprises. Elle est également passionnée par les questions de genre dans les sociétés africaines modernes. En 2021, elle a été classée dans The Choiseul 100 Africa, comme l'une des 200 jeunes leaders africains de 40 ans et moins, qui joueront un rôle majeur dans le développement économique du continent dans un avenir proche.