Afrique: Dakar, capitale mondiale de l'investissement privé

Dakar, la capitale sénégalaise, accueille le plus grand rassemblement mondial du capital-investissement et capital-risque africain, réunissant des chefs d'entreprise, des décideurs et des investisseurs gérant plus de 1,3 milliard de dollars d'actifs.

La 18ème Conférence annuelle et le 2ème Sommet annuel sur le capital-risque vont s’y tenir du 26 au 29 avril 2022. C’est la première conférence au monde de la finance et de l’investissement depuis la levée des restrictions imposées par la pandémie du Covid-19.

L’initiative est de l’Association africaine du capital-investissement et du capital-risque (Avca) qui convoque la réflexion autour de « Résurgence, résilience et résultats : le capital privé en Afrique à la croisée des chemins ».

Lors de la conférence de presse tenue ce lundi 25 avril 2022, en prélude à ces assises de Dakar, Papa Madiaw Ndiaye, Directeur général AFIG Funds basé à Dakar et qui couvre 32 pays d’Afrique, par ailleurs, membre du Conseil d’administration de l’AVCA, fait savoir que cette rencontre attend la participation de 500 à 700 leaders du capital-investissement de plus de 50 pays à travers le monde.

Le patron d’AFIG Fouds fait savoir que les fonds attendus à cet événement gèrent un portefeuille cumulé de 1 300 milliards de dollars vont discuter de l'évolution des tendances qui façonnent le paysage du capital privé en Afrique.

Selon lui, le choix de Dakar va permettre de réduire le gap entre la perception négative et la réalité positive du terrain africain.

L’idée est de faire venir les investisseurs pour leur montrer le visage d’un Sénégal et d’une Afrique qui bougent notamment sur le plan des infrastructures. Ce qui, à son avis, encourage les gens à venir investir de manière sécurisée.

Pour M. Ndiaye, le choix de Dakar peut également s’expliquer par la qualité de ses ressources humaines évoluant dans le monde la finance et qui sont capables d’analyser les enjeux et défis du secteur.

A cela s’ajoute l’innovation et l’esprit d’entreprise qui caractérisent le continent africain. Sans oublier le cadre juridique et la gouvernance du secteur de la finance. D’après lui, la stabilité socio-politique est un élément essentiel pour attirer les entrepreneurs qui veulent fructifier leurs investissements.

Dans cette dynamique, M. Ndiaye pense que le Sénégal doit faire de sa jeunesse un avantage compétitif et non un handicap pour l’avènement d’une place financière attractive et sécurisé au service de ses économies et des populations.

Sur les éléments fondamentaux, le Sénégal est un pays qui réunit la plupart des conditions. Mais le pays gagnerait à améliorer l’environnement financier, alléger davantage l’environnement juridique, asseoir beaucoup plus de clarté dans l’environnement fiscal.

Pour rappel, l'AVCA est un réseau panafricain qui promeut et permet l'investissement privé en Afrique.

La conférence de Dakar se tient ainsi dans un contexte où la plupart des entreprises africaines font face à de nombreux obstacles qui freinent leur développement, notamment l’insuffisance des services financiers appropriés au regard de la taille et de la structure de leur capital.

Un véhicule comme l’industrie du capital-investissement est jugé indispensable à l’écosystème financier pour un meilleur financement du secteur privé, singulièrement les Petites et moyennes entreprises.

Selon les spécialistes, le capital-investissement constitue une opportunité à saisir et une alternative crédible pour renforcer le financement des économies africaines et accélérer leur croissance.

Pour la plupart du temps, c’est le cadre réglementaire existant qui montre ses limites. D’où l’opportunité de se doter d’un cadre règlementaire attractif pour accroître la disponibilité de ressources financières pour le secteur privé et particulièrement les PME.

De la rencontre de Dakar est attendue de grandes résolutions qui stimulent l'innovation grâce à l'investissement privé sur le continent. Les acteurs vont donner des orientations approfondies pour tracer l'avenir du capital-investissement et du capital-risque dans les économies et les industries dynamiques en Afrique.