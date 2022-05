Maroc: La DGAPR engagée en faveur de la consécration des droits de l'Homme dans l'espace pénitentiaire (M. Tamek)

Rabat — La Délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) poursuit la consécration des droits de l'Homme dans l'espace pénitentiaire, a affirmé, vendredi à Tifelt, le Délégué général Mohamed Salah Tamek.

Dans une allocution à l'occasion de la célébration du 14ème anniversaire de la création de la DGAPR (29 avril 2008) au Centre national de formation des cadres de Tiflet, M. Tamek a indiqué que la Délégation veille à l'ancrage de l'approche de droits de l'Homme dans les établissements pénitentiaires, en garantissant le droit de porter plainte et d'enquêter sur toutes les plaintes reçues, et en accordant une attention particulière à la formation et à la sensibilisation aux droits de l'Homme et à la prévention contre la torture.

Cette célébration, à laquelle ont pris part la ministre de la Transition Numérique et de la Réforme de l'Administration, Ghita Mezzour, et le Procureur général du Roi près la Cour de cassation, président du Ministère public, El Hassan Daki, ainsi que des personnalités civiles et militaires, des responsables territoriaux et des représentants de la société civile et des ambassades accréditées au Maroc, vient rendre hommage aux efforts du personnel de l'administration pénitentiaire, mettre en valeur les acquis et réfléchir aux perspectives d'avenir pour plus de professionnalisme dans la gestion des établissements pénitentiaires, a souligné M. Tamek.

Dans le cadre des efforts de modernisation de l'administration, le Délégué général a fait état de la généralisation du système d'information intégré, de l'implémentation de la technologie biométrique dans l'ensemble de ces établissements et du développement de services électroniques au profit des usagers.

En ce qui concerne l'actualisation de la stratégie de la DGAPR, il a mis en avant l'élaboration d'un nouveau plan stratégique couvrant la période 2022-2026 et basé sur les mêmes axes stratégiques adoptés dans les précédents plans, tout en s'engageant dans des chantiers structurants et de nouveaux projets qui permettront de réaliser un saut qualitatif dans les modes de gestion, en harmonie avec la volonté de la Délégation Générale de poursuivre le processus de réformes et de modernisation sur la base d'une vision intégrée englobant tous les champs de son intervention.

S'agissant des programmes d'éducation et de réhabilitation, M. Tamek a rappelé la programmation de nouvelles activités qui s'ajoutent aux programmes de nouvelle génération déjà lancés ces dernières années, à savoir le programme "Université dans les prisons", le Forum d'été pour détenus mineurs, la Rencontre nationale en faveur des détenues et le programme "Moussalaha", ajoutant que l'année 2021 a été marquée par l'organisation de la caravane nationale pour le Sahara marocain dans les établissements pénitentiaires, dans le cadre de la mobilisation générale pour la défense de la cause nationale.

Le Délégué général n'a pas manqué de saluer l'implication des responsables, fonctionnaires et agents de la DGAPR dans la mise en œuvre des Hautes Orientations Royales visant à préserver les droits des détenus et leur dignité et à garantir les conditions nécessaires pour leurs réhabilitation et intégration effectives, en plus du respect des exigences juridiques prévues par la législation nationale et les conventions internationales en la matière.

Pour sa part, le directeur du Centre national de formation des cadres, Abderahim Rahouti, a affirmé que cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la célébration du 14ème anniversaire de la création de la DGAPR, considérant qu'il s'agit d'une occasion pour évoquer ses réalisations concrètes tout au long de l'année.

Ces réalisations n'auraient pas été possibles sans les efforts considérables consentis par les cadres et les fonctionnaires de la Délégation générale, en particulier compte tenu des conditions dans lesquelles ils travaillent, a-t-il souligné dans une déclaration à la MAP.

Cette cérémonie a été ponctuée par diverses activités, en l'occurrence des scènes de simulation du processus d'intervention rapide à l'intérieur des prisons pour lutter contre les émeutes et des scènes représentant des opérations ambulancières réalisées par des étudiants stagiaires du Centre national de formation des cadres.