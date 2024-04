Association stratégique avec CDG Invest - Un tournant important pour le Groupe Atlantique

Le Groupe Atlantique a tenu un point presse pour revenir sur la genèse du Groupe, sa proposition de valeur d’enseignement supérieur et l’importance du partenariat avec CDG Invest.

Le Groupe Atlantique, pôle d’enseignement supérieur novateur, a tenu aujourd’hui une conférence de presse durant laquelle ont été exposées les dynamiques qui ont permis l’émergence du Groupe, son offre d’enseignement actuelle et les perspectives de développement futur en association avec CDG Invest.

La collaboration paraphée avec CDG Invest représente un jalon crucial pour le Groupe Atlantique. Cet investissement de CDG Invest via son programme Génération Entrepreneurs permet au Groupe Atlantique de bénéficier de ressources supplémentaires pour accélérer le déploiement de son modèle éducatif innovant, axé sur l’excellence académique, l’immersion professionnelle et l’ouverture internationale. Le partenariat contribuera en outre à l’expansion des infrastructures du Groupe, avec la planification d’un nouveau campus de dimension internationale de plusieurs hectares et le lancement de nouvelles écoles et spécialités.

« Le partenariat du Groupe Atlantique avec CDG Invest est une reconnaissance de la qualité de notre enseignement et de notre capacité à former les futurs leaders. Cela témoigne de la solidité de notre modèle et de notre vision à long terme. Nous sommes confiants que cette alliance accélérera le déploiement de notre modèle d’enseignement supérieur qui vise l’excellence. Ce partenariat va en outre permettre au Groupe de poursuivre son expansion et de renforcer sa présence tant au niveau national qu’international. » a déclaré Pr. Rachid M’Rabet, Président du Groupe Atlantique.

Le Groupe Atlantique, incluant Atlantic Business School et Atlantic Engineering School, se distingue par son approche pédagogique avant-gardiste, conjuguant enseignement théorique et pratique en entreprise. En plus de ses deux écoles, le Groupe dispose également d’Atlantic Executive Center, son centre de formation continue qui propose une centaine de programmes adaptés aux besoins des entreprises et des cadres. Le CERUNA, le centre de recherche appliquée du Groupe, joue un rôle crucial dans le soutien à la recherche et à l'innovation.

Proposant des formations dans des domaines aussi variés que la finance, le marketing, la supply chain, le business development, le management des ressources humaines, le digital, le génie informatique, le génie industriel et le génie électrique et énergies, le groupe s’assure de répondre aux exigences du marché de l’emploi tout en garantissant une employabilité durable à ses étudiants.

Le Groupe Atlantique maintient également un engagement ferme envers la responsabilité sociale, avec des initiatives telles que des bourses et aides financières, des programmes de double diplomation et des échanges internationaux, affirmant son ouverture sur le monde.

L'intégration de pratiques professionnelles au cœur du curriculum est un pilier de la mission d’enseignement du Groupe Atlantique. Dans le sens, le Groupe Atlantique a lancé l'alternance en entreprise comme pilier de sa stratégie d’enseignement. L’alternance, modèle novateur du Groupe, offre aux étudiants la possibilité de cumuler pendant leur cursus jusqu’à deux ans d’expérience professionnelle avant même l’obtention de leur diplôme, augmentant significativement leur compétitivité sur le marché du travail.

Grâce à un Conseil Scientifique International composé d’éminents académiciens et professionnels, le Groupe Atlantique se positionne à la pointe de l’enseignement et de la recherche. Ce conseil est chargé d’orienter le Groupe vers les meilleures pratiques et innovations dans le secteur éducatif.

« Notre mission est de préparer les étudiants à devenir des leaders compétents, éthiques et responsables, capables de contribuer positivement à la société », souligne Pr. M’Rabet. « Avec le soutien de CDG Invest, nous allons continuer à développer un enseignement supérieur de qualité, accessible et tourné vers l'avenir. »

Pour plus d'informations sur les programmes et les initiatives du Groupe Atlantique, veuillez visiter le site web www.una.ma .