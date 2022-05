Maroc: L'approche participative, un levier essentiel pour la mise en œuvre optimale de la politique sociale (M. Sekkouri)

Rabat — Le gouvernement est pleinement convaincu que l'approche participative est un levier essentiel pour la mise en oeuvre optimale de sa politique sociale, a affirmé le ministre de l'Inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences, Younes Sekkouri.

Dans une allocution à l'occasion de la commémoration de la Journée des travailleurs 2022, le ministre a souligné que sur la base de cette approche, l'exécutif s'est employé à l'activation du dialogue social avec les centrales syndicales les plus représentatives et les représentants des organisations des employeurs avec une nouvelle vision, relevant que le chef du gouvernement, les secrétaires généraux des centrales syndicales, et le président de la CGEM ont lancé un nouveau round du dialogue social au titre de 2022.

Il a précisé que les réunions de ce round se sont distinguées par un sens élevé de patriotisme et une ferme volonté collective de parvenir à un accord conciliant les dimensions sociale et économique et prenant en compte les conjonctures nationale et internationale.

Ces réunions, a fait savoir M. Sekkouri, ont été marquées par une volonté commune d'institutionnaliser le dialogue social en vue de l'inscrire dans une démarche régulière et durable et de mettre en application les engagements, mesures et procédures pris par le gouvernement afin d'atténuer les impacts de la crise et préserver le pouvoir d'achat des citoyens.

Il s'agit de mesures prises en réponse à un contexte imprévisible, alors que l'exécutif continue d'honorer ses engagements dans le cadre du programme gouvernemental, a-t-il indiqué.

Grâce à l'interaction positive du gouvernement avec les revendications des trois centrales syndicales les plus représentatives et la CGEM, ce round du dialogue social a été couronné par la signature d'un accord social à la veille du 1er mai, a-t-il conclu.