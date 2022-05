Afrique Centrale: L'envoyé spécial du SG de l'ONU en RCA travaille à Luanda

Luanda — L'envoyée spéciale du Secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine, Valentine Rugwabiza, est arrivée ce dimanche après-midi à Luanda, pour une visite de travail de 24 heures en Angola.

Selon un communiqué du ministère des Relations extérieures, l'envoyée spéciale d'António Guterres a été reçue à l'aéroport international "4 de Fevereiro" par le chef de la diplomatie angolaise, Téte António.

Au cours de son séjour en Angola, Valentine Rugwabiza aura des réunions de travail avec plusieurs autorités angolaises.

Valentine Rugwabiza, de nationalité rwandaise, a été investie en février dernier par le secrétaire général des Nations unies.

Elle a travaillé pendant plus de 30 ans sur les questions de développement et de sécurité en Afrique, elle a été représentante permanente du Rwanda auprès des Nations Unies et ambassadrice non résidente de son pays en Colombie et en Jamaïque.

Elle a également été ministre des Affaires de la Communauté de l'Afrique de l'Est, membre de l'Assemblée législative de l'Afrique de l'Est et directrice générale adjointe de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).