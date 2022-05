Maroc: Hakim Ziyech - Quand l'OGC Nice a tenté le recrutement du Marocain, sans succès

Actuel joueur de Chelsea, club qu'il a rejoint après quatre ans passés à l'Ajax, Hakim Ziyech aurait pu jouer en Ligue 1.

En effet, l'OGC Nice a tenté de recruter l'ailier marocain en 2016, alors qu'il jouait à Twente. Mais ça n'a pas marché parce que le joueur n'a pas voulu venir.

" On l'avait rencontré... À l'époque, les joueurs avaient un regard sur l'OGC Nice qu'ils n'ont plus aujourd'hui. On n'existait pas pour eux. Quand je me suis attaqué à ce joueur, on n'existait pas, je ne me rendais pas compte. Oui, il nous a snobé et je le comprends parfaitement. À l'époque, il avait l'Ajax, il avait d'autres gros clubs. L'OGC Nice pour lui ce n'était pas représentatif ", a confié le directeur du football du club, Julien Fournier, dans l'émission Gym Tonic de Nice-Matin.