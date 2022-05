Maroc: SM le Roi reçoit un message de félicitations du président du Tadjikistan à l'occasion de l'Aïd Al-Fitr

Rabat — SM le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président de la République du Tadjikistan, M. Emomali Rahmon, à l'occasion de l'Aïd Al Fitr.

Dans ce message, le Président tadjik exprime au Souverain ses chaleureuses félicitations et ses vœux les plus sincères, implorant le Tout-Puissant de renouveler pareille occasion pour SM le Roi dans la santé et le bonheur et pour le peuple marocain dans davantage de progrès et de prospérité.

Le président Rahmon se dit convaincu que les deux pays poursuivront l'élargissement et le renforcement des relations d'amitié et de coopération mutuellement bénéfiques sur la base des traditions historiques constantes et au bénéfice des intérêts des deux peuples.