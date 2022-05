Maroc: Région TTA - 256 projets programmés dans le cadre de l'INDH

Tanger — Quelque 256 projets ont été programmés en 2022, au niveau de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, dans le cadre de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), pour une enveloppe budgétaire d'environ 360,69 millions de dirhams (MDH), dont 314,15 MDH comme contribution de l'Initiative.

Dans le cadre du programme de rattrapage des déficits en infrastructures et services sociaux de base, quelque 29 projets ont été programmés, avec une enveloppe globale de près de 75,36 MDH, dont 69,52 MDH mobilisés par l'INDH.

Ces projets, qui bénéficieront à 37.976 personnes, concernent notamment les secteurs de l'eau potable, des routes, de l'éducation et de la santé.

S'agissant du programme d'accompagnement des personnes en situation de précarité, un total de 101 projets seront réalisés, pour un montant d'environ 58,49 MDH, dont 51,39 MDH comme contribution de l'INDH.

Les projets proposés, qui bénéficieront à 13.209 personnes, concernent les personnes en situation de handicap, les femmes en situation de grande précarité, les enfants abandonnés et ceux en situation de rue, les jeunes sans abri, les malades insuffisants rénaux, les personnes âgées et les malades mentaux, les mendiants, les vagabonds et les toxicomanes.

Concernant le programme "Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes", quelque 34 projets ont été proposés, pour une enveloppe d'environ 96,10 MDH, dont 77,46 MDH octroyés par l'Initiative.

Ces projets visent à soutenir l'entrepreneuriat des jeunes, l'économie sociale et solidaire, ainsi que l'emploi.

A cela s'ajoutent quelque 39 projets proposés dans le cadre du programme "Impulsion du capital humain chez les générations montantes", pour un montant de 130,75 MDH, dont 116,25 MDH mobilisés par l'INDH.

Ces projets, qui bénéficieront à 54.449 personnes, concernent les axes liés à "la santé maternelle et infantile", "la nutrition de la mère et de l'enfant", "l'enseignement préscolaire", et "l'épanouissement et la réussite scolaire".