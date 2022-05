Maroc: Le rôle de la radio "Oum Kaltoum" de la MAP dans la préservation de l'art arabe authentique mis en avant par le quotidien égyptien "Al-Ahram"

Le Caire — Le quotidien égyptien "Al-Ahram" a mis en avant le rôle de la radio "Oum Kaltoum", récemment lancée par la MAP avec un nouveau bouquet de webradios thématiques, dans la préservation de l'art du chant arabe authentique.

Dans un article sous le titre "Oum Kaltoum chante dans sa radio privée au Maroc", le journal souligne que la diva de la chanson arabe "occupe une place de choix dans le cœur et l'esprit du peuple marocain, particulièrement chez les amateurs de musique authentique".

Ce constat est resté inchangé malgré la succession de chanteurs et chanteuses sur la scène artistique au fil des années, relève la publication, notant que les Marocains ne cachent pas leur amour pour la chanson arabe authentique et pour la diva de l'Orient, malgré les contraintes et les exigences de la vie moderne marquée par les grandes technologies de l'ère numérique.

Pour satisfaire cette passion marocaine pour l'art singulier de la diva égyptienne, poursuit le quotidien, l'Agence marocaine de presse (MAP) a lancé la radio "Oum Kaltoum", qui diffuse 24 heures sur 24 la musique et les chansons de la voix de l'Orient, Oum Kalthoum.

La radio propose à ses mélomanes d'écouter et de faire revivre les plus belles chansons de la diva à travers une application dédiée sur les smartphones ou via le site web officiel de la radio, ajoute le média.

Le Directeur Général de la MAP, M. Khalil Hachimi Idrissi, cité par le journal, a fait constater qu'"aucune chanteuse n'a su influencer l'histoire du chant arabe comme l'a fait Oum Kalthoum, qui se distinguait par la force de sa personnalité et sa présence, et a consacré, au détriment de sa vie privée, toutes ses qualités au service de la culture arabe, à travers plus d'une centaine de chansons".

Le lancement de la radio "Oum Kaltoum" par la MAP s'inscrit dans le cadre d'une vision destinée à faire connaître aux nouvelles générations l'art authentique, et à faciliter son accès par les moyens technologiques modernes, a indiqué M. Khalil Hachimi Idrissi.

Le DG de la MAP a évoqué également le lancement de "Tarab Radio" dédiée à la chanson classique arabe, ce chant éternel qui a connu ses heures de gloire depuis les années 30, relevant que Le Caire qui a symbolisé cette renaissance musicale, a attiré des personnalités diverses et des talents multiples de partout pour donner à cet art toute sa grandeur.

Outre "Tarab Radio", M. Khalil Hachimi Idrissi a cité le lancement par la MAP de la "Radio Maloulou" dédiée à la chanson marocaine, la "Radio Samâa" qui propose une panoplie de chants religieux, la "Radio des Andalousies" des chants andalous, la "Radio Malhouniates" de l'art authentique du Malhoune, la "Radio Tamazgha" ainsi que d'autres webradios thématiques qui ont connu un succès surpassant toutes les attentes.

Le lancement de ces radios, note le DG de la MAP, ne relève pas seulement de la nostalgie, mais se veut aussi un effort pour transmettre des idées, des émotions, des textes et des rêves à toutes les générations futures, afin que le goût singulier de l'art arabe soit toujours partagé.

L'article revient également sur l'annonce du lancement de la radio "Oum Kaltoum", qui rappelle que d'Ahmed Chawki à Ahmed Rami, Oum Kaltoum a chanté l'amour dans tous ses états, la nation, la nature et les sentiments humains dans toutes leurs déclinaisons et a inspiré les meilleurs compositeurs arabes : Riad Al Sunbati, Mohamed Abdelwahab, Baligh Hamdi, Zakaria Ahmed, Mohamed El Kassabgi et Mohamed El Mougi.

Par ailleurs, la publication rappelle que la voix de l'Orient avait visité le Maroc en 1968 et a présenté, dans plusieurs villes du Royaume, son art singulier dans des spectacles marqués par un engouement sans précédent.