Afrique: La COP27 offre une opportunité particulière à l'Afrique

- Pour Maria de Jesus dos Reis Ferreira, représentante permanente de l'Angola auprès des Nations Unies, il est temps que l'Afrique obtienne justice en matière de climat.

Maria de Jesus dos Reis Ferreira a été nommée en février 2018 représentante permanente de l'Angola auprès de l'ONU, la première femme à occuper ce poste. Entre autres sujets, elle s'est consacrée à la paix et à la sécurité en Afrique et s'est fait l'écho du soutien ferme de son pays à la vaccination universelle de la population mondiale. Dans cet entretien avec Kingsley Ighobor, l'ambassadrice Ferreira parle de l'autonomisation des femmes, du libre-échange et de ce que le continent peut attendre de la conférence des Nations Unies sur le climat (COP 27) qui se tiendra en Égypte plus tard cette année. Voici des extraits de l'interview :

Maria de Jesus dos Reis Ferreira

Quel a été votre parcours jusqu'à ce rôle de représentant permanent de l'Angola auprès des Nations Unies ?

Mon parcours a été long, je peux en parler pendant des heures. J'ai commencé dans l'armée et, des années plus tard, je suis passé à la diplomatie, ce qui a été un parcours assez intéressant et stimulant.

Je travaille en tant que diplomate depuis 1980. Avant mon poste actuel, j'ai travaillé comme ambassadrice en Autriche, en Slovénie, en Croatie et en Slovaquie, avec résidence à Vienne, où j'étais représentante permanente auprès des Nations Unies.

Je suis la première femme à occuper ce poste depuis que l'Angola est devenu un État membre des Nations Unies, il y a 46 ans.

Félicitations ! Quelles sont vos trois principales réalisations à ce jour ?

En parlant de réalisations, en ce qui concerne la paix et la sécurité, il est important de noter que, dans le cadre du leadership angolais de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL) pour la deuxième fois, notre président João Lourenço, en sa qualité de président, a informé le Conseil de sécurité des Nations Unies en juin 2021 lors d'une réunion consacrée à la situation en République centrafricaine. Il a appelé à la fin de l'embargo sur les armes imposé au pays.

En outre, l'Angola continue de contribuer et de soutenir une résolution pacifique du conflit dans l'est de la République démocratique du Congo.

Toujours en 2021, l'Angola a présenté pour la première fois son examen volontaire national au Forum politique de haut niveau sur la mise en œuvre du Programme de développement durable à l'horizon 2030.

Autre grande réussite, l'Assemblée générale des Nations Unies, par une résolution de février 2021, a accordé à l'Angola trois années supplémentaires [jusqu'en 2024] pour préparer une transition en douceur de la catégorie des pays les moins avancés à celle des pays à revenu intermédiaire. Cette décision a été prise après d'intenses négociations.

Je dois mentionner que l'Angola est, pour la deuxième fois, membre du Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires (CCQAB) pour la période triennale 2022-2024. Ce comité est principalement chargé d'examiner le budget-programme des Nations Unies.

Quelles sont vos priorités pour 2022 ?

Notre principale priorité pour cette année est de continuer à nous concentrer sur la paix et la sécurité en mettant l'accent sur l'Afrique, plus précisément notre sous-région.

Nous continuerons également à prêter attention aux programmes qui favorisent l'aide humanitaire aux groupes vulnérables, notamment les femmes et les enfants, la protection de l'environnement et le développement durable.

"Le rôle des femmes dans la diplomatie est essentiel pour réformer la prédominance masculine dans les relations internationales."

Il n'y a que quelques représentantes permanentes africaines auprès des Nations Unies à New York. Que faut-il faire pour augmenter ce nombre ?

Le rôle des femmes dans la diplomatie est essentiel pour réformer la prédominance masculine dans les relations internationales. La participation des femmes aux mécanismes de paix et de sécurité est nécessaire pour s'écarter de la norme patriarcale selon laquelle les hommes sont les décideurs tandis que les femmes restent en retrait.

Cependant, chaque pays a sa propre stratégie nationale. Il ne s'agit pas seulement d'augmenter le nombre de femmes RP à New York ou à tout autre poste, il faut aussi que les femmes le méritent.

En Angola, lentement mais sûrement, des mesures positives ont été prises en faveur de l'inclusion de davantage de femmes dans tous les secteurs, y compris la diplomatie. Depuis l'entrée en fonction du président João Lourenço en 2017, le nombre de femmes chefs de mission n'a cessé d'augmenter. Actuellement, 14 femmes dirigent des missions diplomatiques et trois sont représentantes permanentes. Je suis à New York et une chacune au bureau de l'ONU à Genève et à l'UNESCO à Paris. Il y a encore un écart en termes d'équilibre entre les sexes, car nous avons 40 hommes dans les missions, mais nous avançons dans la bonne direction.

Pourquoi l'autonomisation des femmes est-elle importante en Afrique ?

L'autonomisation des femmes en Afrique favorisera leur sentiment d'estime de soi, leur capacité à déterminer leurs propres choix et leur droit d'influencer le changement social dans la société. L'égalité des sexes est atteinte lorsque les hommes et les femmes jouissent des mêmes droits et opportunités socio-économiques et ont un accès égal à l'éducation, aux soins de santé, à un travail décent et à la représentation dans les processus de décision politiques et économiques.

Les femmes représentent environ 50 % de la population africaine, mais elles restent sous-représentées dans la prise de décision.

Les dernières statistiques montrent que les femmes occupent environ 24 % des sièges parlementaires en Afrique, ce qui est très proche de la moyenne mondiale de 25 %. Malheureusement, les sous-régions de l'Afrique australe (31 %) et de l'Afrique de l'Est (32,4 %) sont les principales responsables de la représentation des femmes au Parlement africain. Les trois autres sous-régions sont loin derrière.

Bien sûr, le programme d'action de Pékin de 1995 fixe un objectif d'au moins 30 %, tandis que l'Agenda 2063 de l'Union africaine fixe un objectif de 50 % de représentation des femmes.

"Le changement climatique présente des risques systémiques pour nos économies, nos investissements en infrastructures, nos systèmes d'approvisionnement en eau et en nourriture, notre santé publique, notre agriculture et nos moyens de subsistance, qui menacent collectivement de réduire à néant les acquis du développement de l'Afrique."

L'Angola a été à l'avant-garde de l'appel à la vaccination universelle contre la COVID-19. Que faut-il faire de plus pour réussir dans ce domaine ?

L'Angola, comme de nombreux pays en développement, a appelé à la vaccination universelle contre la COVID-19 afin que personne ne soit laissé pour compte.

Dans son discours à l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre 2021, le président Lourenço a demandé la levée des droits de propriété intellectuelle pour permettre à de nombreux pays de fabriquer des vaccins afin qu'ils soient accessibles à tous.

En février dernier, lors de la réunion de haut niveau sur l'accès universel aux vaccins COVID-19, notre président a de nouveau exhorté les nations les plus riches à faire don de 5 milliards de dollars par le biais de COVAX pour l'achat urgent d'environ 600 millions de vaccins, et à soutenir la mise en œuvre de campagnes de vaccination nationales.

La pandémie a une dimension mondiale et nécessite donc une réponse mondiale. Son impact a accentué l'interdépendance entre les nations. C'est pourquoi nous continuons à plaider pour la renonciation aux droits de propriété intellectuelle afin d'améliorer la production, la distribution et l'accès équitable.

Je suis heureuse que l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Kenya, le Nigéria, le Sénégal et la Tunisie aient été sélectionnés pour recevoir la technologie nécessaire à la production de vaccins à ARNm sur le continent, dans le cadre des efforts de l'OMS pour reproduire ce que l'on pense être les vaccins sous licence les plus efficaces contre le COVID-19.

Le monde doit s'unir dans cette lutte contre le COVID-19. L'accès aux vaccins, aux tests et aux traitements pour tous ceux qui en ont besoin est la seule solution.

Nous sommes maintenant dans la deuxième année de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf). Que pensez-vous de la manière dont les femmes africaines peuvent bénéficier du libre-échange ?

Il ne fait aucun doute que les femmes sont des acteurs clés du développement de l'économie africaine. Avant tout, les femmes constituent 70 % des commerçants informels, c'est pourquoi la ZLECAf reconnaît l'importance du genre dans le commerce intra-africain.

Mais nous devons prendre des mesures supplémentaires. Par exemple, nous devons promouvoir des politiques qui réduisent l'écart entre les sexes. En examinant l'impact potentiel de la ZLECAf sur les Africains, posons-nous la question de savoir si un tel impact contribuera à réduire l'inégalité entre les sexes.

La bonne nouvelle est que, selon la Banque mondiale, la ZLECAf pourrait potentiellement sortir 30 millions d'Africains de l'extrême pauvreté et augmenter les revenus de 68 millions d'autres qui vivent avec moins de 5,50 dollars par jour. Et nous disposons d'un marché combiné de 1,3 milliard de personnes dont les femmes commerçantes peuvent tirer d'immenses bénéfices.

En outre, la ZLECAf peut renforcer le rôle des femmes dans les emplois de différents secteurs, par exemple le secteur agricole, et l'expansion des marchés d'exportation offre d'énormes possibilités aux femmes.

N'oubliez pas non plus que l'industrialisation et la diversification accrues peuvent profiter aux femmes dans les industries manufacturières, car elles rendront les emplois plus qualifiés et mieux rémunérés plus disponibles et plus accessibles pour elles. De manière significative, les femmes entrepreneurs, y compris celles des PME, récolteront les fruits des chaînes de valeur régionales.

"Un meilleur accord pour l'Afrique sera synonyme de justice climatique pour un continent qui ne représente que trois pour cent des émissions mondiales cumulées de CO2, mais qui en subit les effets de plein fouet."

L'Égypte accueillera la CdP27 dans le courant de l'année. Qu'est-ce que l'Angola en général souhaite voir sortir de cet événement ?

Tout d'abord, je voudrais féliciter l'Égypte d'être l'hôte de la CdP27.

L'Angola considère le changement climatique comme l'un des plus grands défis auxquels l'humanité est confrontée en raison de ses effets directs et indirects sur la vie économique et sociale des nations. Le changement climatique présente des risques systémiques pour nos économies, nos investissements en infrastructures, nos systèmes d'approvisionnement en eau et en nourriture, notre santé publique, notre agriculture et nos moyens de subsistance, qui menacent collectivement de réduire à néant les acquis du développement de l'Afrique.

L'Afrique est le continent le plus vulnérable aux effets du changement climatique dans tous les scénarios climatiques supérieurs à 1,5 degré Celsius.

Actuellement, la matrice énergétique nationale de l'Angola incorpore 62 % de sources d'énergie non polluantes, et nous visons à atteindre 70 % en 2025. Nous avons clairement défini notre contribution concrète à la réduction du carbone dans la production d'électricité jusqu'en 2025. Nous prenons également des mesures complémentaires dans le domaine de la gestion durable des forêts, des transports et de l'agriculture.

Un meilleur accord pour l'Afrique sera synonyme de justice climatique pour un continent qui ne représente que trois pour cent des émissions mondiales cumulées de CO2, mais qui en subit les effets de plein fouet. Pourtant, les pays moins développés sont soumis à une pression croissante pour adopter un développement à faible émission de carbone et faire passer leurs économies à un niveau net zéro d'ici 2050.

Selon moi, la CdP27 représente une occasion unique pour l'Afrique de mener la conversation sur le climat et de négocier de meilleurs accords climatiques pour le continent.