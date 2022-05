Maroc: Belgique - Pleins feux sur l'attractivité économique du Maroc

Spa (Belgique) — L'attractivité économique du Maroc, le pays au sud de la Méditerranée qui offre le plus de sécurité et de stabilité pour le développement des affaires, a été mise, mercredi soir à Spa, sous les feux des projecteurs.

Lors d'une rencontre, qui a réuni des hommes d'affaires belges autour du thème "le Maroc : Un pays en mouvement", l'accent a été mis sur l'exception marocaine, produit des choix politiques et économiques adoptés au lendemain de l'indépendance du pays, mais aussi des réformes ambitieuses opérées au cours des dernières décennies depuis l'accession au Trône de SM le Roi Mohammed VI.

Ce rendez-vous, organisé à l'initiative du Spa Waux-Hall Club, a été l'occasion de mettre en lumière la stabilité politique et institutionnelle du Maroc qui lui a permis de faire preuve de résilience face aux bouleversements qui ont secoué la région, sa forte croissance dans les secteurs à grande valeur ajoutée comme ceux de l'automobile, de l'aéronautique et des énergies renouvelables et son partenariat novateur sur le plan continental, devenant un acteur incontournable en Afrique et un carrefour d'échange entre le continent et l'Europe.

"Le Maroc constitue aujourd'hui un véritable ilot de stabilité et de sécurité", a affirmé à cette occasion l'ambassadeur du Maroc auprès de la Belgique et du Luxembourg, Mohamed Ameur, mettant l'accent sur le rôle de la monarchie qui a réussi à cimenter les différentes composantes de la Nation et assurer leur intégration, leur unité et leur pérennité.

L'attractivité et la compétitivité du Maroc s'explique, a relevé le diplomate marocain, par les grandes réformes qui ont été entreprises pendant les deux dernières décennies et la multitude de chantiers économiques lancés dans divers domaines.

Le Maroc mène également un travail remarquable dans le domaine du développement durable, notamment celui des énergies renouvelables, a ajouté M. Ameur, notant que les pays européens, qui sont appelés aujourd'hui à investir davantage dans les énergies renouvelables dans le contexte de la crise énergétique mondiale, peuvent compter sur l'énorme potentiel et savoir-faire du Maroc en la matière.

Mettant en relief la résilience et la flexibilité dont a fait preuve le Maroc durant la crise du Covid, l'ambassadeur a souligné que le post-covid peut être porteur d'opportunités pour le Maroc et l'Europe, laquelle cherche à réduire sa dépendance de l'Asie et peut de ce fait se tourner vers le Royaume pour assurer une partie de son repositionnement.

"Le Maroc, qui a toujours été une plateforme d'échanges d'idées, de flux commerciaux et humains entre le sud et le nord, l'est et l'ouest, offre également d'énormes opportunités aux investisseurs européens pour développer de nouveaux schémas de coopération tripartie s'appuyant sur la présence du Royaume en Afrique", a-t-il ajouté.

Pour sa part Philippe Suinen, président du Spa Waux-Hall Club, a souligné que le Maroc est le pays, dans la rive sud de la méditerranée, le plus proche de l'Europe.

"Nous sommes impressionnées par la prouesse et la virtuosité avec laquelle le Maroc a assuré une excellente gouvernance, mais aussi favorisé le développement économique", a-t-il affirmé, mettant entre autres l'accent sur le développement des chaines de valeur de haute qualité au Maroc et la qualité scientifique de ses étudiants, de ses ingénieurs et ses experts.

Le Spa Waux-Hall Club est un cercle d'affaires constitué de centaines de chefs d'entreprises belges opérant dans nombreux domaines d'activités.