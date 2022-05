Maroc: La BERD tient son assemblée générale à Marrakech

Londres — Les représentants des 73 pays et actionnaires institutionnels de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) se réuniront, du 10 au 12 mai à Marrakech, à l'occasion de l'Assemblée générale de l'institution.

Dans un communiqué publié jeudi, la banque relève qu'environ 1.500 personnes sont attendues à Marrakech pour assister à l'Assemblée annuelle, les autres pouvant participer aux sessions en ligne.

L'événement sera le premier rassemblement physique de la BERD depuis Sarajevo en 2019, la pandémie de Covid-19 ayant contraint les événements de 2020 et 2021 à être entièrement virtuels, précise la même source.

En plus d'être la première assemblée en présentiel de la banque depuis trois ans, ce sera également la première fois que la BERD tient son assemblée annuelle dans l'un de ses pays membres sur le continent africain.

La réunion traitera notamment des répercussions de la guerre en Ukraine et de la manière dont les actionnaires de la Banque peuvent soutenir au mieux la réponse à l'afflux de réfugiés.

L'assemblée, qui a pour thème "Relever les défis dans un monde turbulent", se penchera également sur la situation économique générale, avec une inflation en hausse et des préoccupations concernant la sécurité énergétique et alimentaire, fait savoir la BERD, rappelant qu'elle a mis en œuvre un plan de résilience de 2 milliards d'euros pour soutenir l'Ukraine et aider les pays directement touchés dans la région.

La BERD opère dans 38 économies, de l'Europe centrale à l'Asie centrale et à la Méditerranée méridionale et orientale, y compris l'Afrique du Nord. Elle envisage d'étendre son champ d'action géographique à l'Afrique subsaharienne et à l'Irak. Les actionnaires examineront l'opportunité de faire le premier pas vers cette possibilité lors d'une discussion le jeudi 12 mai.

Le Maroc est l'une des plus grandes économies d'Afrique et un membre fondateur et actionnaire de la BERD, rappelle l'institution basée à Londres, notant que la Banque a investi plus de 3,2 milliards d'euros dans le pays depuis qu'elle y a commencé ses activités il y a dix ans.