Afrique: M. Driss Isbayene présente ses lettres de créance au Président malien

Bamako — L'ambassadeur de Sa Majesté le Roi en République du Mali, M. Driss Isbayene a remis, jeudi, ses lettres de créance au Président de la Transition, le colonel Assimi Goïta.

Au cours d'une cérémonie officielle qui s'est déroulée au palais présidentiel de Koulouba à Bamako, M. Isbayene a transmis au colonel Assimi Goïta les salutations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et lui a fait part de la volonté du Souverain de renforcer et de développer les relations entre les deux pays dans divers domaines.

Il a également réaffirmé la détermination du Royaume du Maroc à accompagner le Mali dans ces circonstances difficiles que traverse le pays pour assurer sa sécurité et sa stabilité, et la ferme volonté du Royaume de promouvoir les relations de coopération bilatérale et de les dynamiser dans différents domaines, de manière à contribuer au renforcement des liens d'amitié entre eux et de répondre aux aspirations des deux peuples.

De son côté, le colonel Assimi Goïta a exprimé sa volonté de renforcer les relations historiques d'amitié et de coopération existant entre le Mali et le Royaume du Maroc, se réjouissant du soutien du Royaume à son pays dans les circonstances qu'il traverse. Le Président de la Transition au Mali s'est félicité du niveau de coopération entre les deux pays, qui s'est récemment concrétisé par l'inauguration de la Clinique périnatale Mohammed VI à Bamako, l'un des principaux centres médico-sociaux pilotes qui ont été construits et équipés à l'initiative de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. La cérémonie s'est déroulée en présence notamment du ministre malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, M. Abdoulaye Diop, de membres du gouvernement et des conseillers du Président malien de la Transition.