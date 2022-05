Maroc: Message de condoléances et de compassion de SM le Roi à la famille de feu Lahcen Sekkouri

Rabat — Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille de feu Lahcen Sekkouri, ancien ministre de la Jeunesse et des Sports.

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec une profonde affliction le décès de feu Lahcen Sekkouri, que Dieu l'entoure de Sa sainte miséricorde.

En cette triste circonstance, SM le Roi exprime aux membres de la famille du défunt et à travers eux à leurs proches, ainsi qu'à sa famille politique nationale, Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion, implorant le Tout-Puissant de leur accorder patience et réconfort, et de de rétribuer amplement feu Sekkouri pour les services louables qu'il a rendus à sa Patrie à travers les différentes missions et responsabilités gouvernementales qu'il a assumées ainsi que pour sa défense des sacralités et constantes de la Nation.