Maroc: Le nouvel hôpital "Ibn Sina" à Rabat renforcera l'offre de soins à l'échelle nationale et continentale (ministre)

Rabat — Le nouvel hôpital "Ibn Sina" à Rabat vient renforcer l'offre de soins à l'échelle territoriale, nationale et même continentale, a indiqué le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khaled Ait Taleb, en marge du lancement par SM le Roi Mohammed VI des travaux de construction de cette structure hospitalière.

SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a procédé, jeudi à Rabat, au lancement des travaux de construction du nouvel hôpital "Ibn Sina" qui offrira une capacité d'accueil de plus de 1.000 lits.

Le nouvel hôpital sera le plus haut d'Afrique avec une hauteur de 150m (un R+33 avec 2 niveaux inférieurs), a souligné le ministre dans une déclaration à la presse.

Il englobe un bâtiment pour les hospitalisations au niveau de la tour, des bâtiments abritant les plateaux techniques avec six étages et un autre exclusivement dédié aux maladies cardio-vasculaires, constitué de 10 étages et couvant l'ensemble des aspects liés à la prise en charge des maladies cardio-vasculaires que ce soit chez l'adulte ou l'enfant, a-t-il ajouté.

Répondant aux normes bio-climatiques et du développement durable, ce projet vient remplacer l'ancien bâtiment, désormais "vétuste et constituant un gouffre financier", a poursuivi le ministre.

Il nécessitera une enveloppe financière qui dépasse les six milliards de dirhams et sera réalisé sur quatre ans, a précisé M. Ait Taleb.

Ce complexe hospitalier futuriste et au diapason des normes internationales viendra ainsi s'ajouter aux multiples chantiers de développement lancés par le Souverain au niveau de Rabat, ville lumière capitale marocaine de la culture, et visant à renforcer son rayonnement et son attractivité à l'international.