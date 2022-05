Afrique: TAAG et IBERIA signent un accord pour des interconnexions entre l'Afrique et l'Europe

Luanda — La TAAG et la filiale espagnole IBERIA ont signé, jeudi, un accord dénommé "codeshare - interline", pour renforcer les liaisons entre l'Afrique et l'Europe, ayant comme axe principal la route Luanda -Madrid-Luanda.

Selon un communiqué de presse de la société, parvenu ce vendredi à l'ANGOP, la signature a eu lieu à Madrid, capitale de l'Espagne, dans le cadre de la nouvelle route de la TAAG, qui s'ouvrira le 27 juin prochain, dans le but d'établir des liaisons avec des dizaines de pays entre les continents africain et européen.

L'accord "codeshare e interline" permet aux passagers de la TAAG en provenance de Luanda et à destination de Madrid d'accéder, avec un seul billet, à l'ensemble du réseau de l'IBERIA, à notamment en Europe, aux Amériques (sud et nord), vers 143 destinations de 43 pays.

De même, explique le document, les passagers de l'IBERIA en provenance d'Europe et de Madrid, arrivant à Luanda, auront accès au réseau de destinations nationales et internationales de la TAAG.

Codeshare est un accord dans lequel deux ou plusieurs compagnies aériennes partagent le même vol, les mêmes normes de service et les mêmes canaux de vente.

Ainsi, Luanda devient un "hub" - un hub pour les connexions vers de multiples géographies, et la TAAG propose désormais 10 destinations internationales, en Afrique, Johannesburg, Cape Town, Windhoek, Maputo, Kinshasa, Lagos et São Tomé, pour l'Europe, Lisbonne et Madrid , et en Amérique du Sud, la ville de São Paulo.

L'opérateur précise également, dans le document, que les passagers de l'IBERIA et de la TAAG bénéficieront mutuellement du réseau de destinations internationales, et, du point de vue de l'Espagne, la (ré)entrée sur le marché africain est stratégique, puisque la compagnie espagnole dessert 134 destinations dans 43 pays. ~

La TAAG aura deux vols hebdomadaires entre Luanda et Madrid, opérés par un Boeing 777-300ER d'une capacité de 293 sièges, 12 en classe "business plus", 56 sièges en classe "business standard" et 225 sièges en classe économique.

A l'occasion, souligne le communiqué de presse, le président de la Commission exécutive (PCE), Eduardo Fairen Soria, a déclaré que le partenariat TAAG-IBERIA renforcera les liens, encouragera les opportunités et les échanges dans les domaines économique, culturel et touristique. (...)

Selon PCE, ce partenariat permettra de tirer parti de la connexion Afrique-Europe et d'élargir le portefeuille de routes et de destinations de la TAAG, positionnant Luanda comme une plaque tournante pertinente dans la région de l'Afrique australe.

D'autre part, Javier Sánchez-Prieto, le PCE de l'IBERIA, a estimé que l'accord de "partage de code et interligne" non seulement unira encore plus les deux pays, mais ouvrira également plusieurs fenêtres d'opportunités pour le secteur du commerce et du tourisme.

Le document souligne que malgré le contexte pandémique, qui a profondément affecté le secteur de l'aviation à l'échelle mondiale, cette initiative de la TAAG révèle une grande résilience et un sens de l'opportunité.

L'acte a été témoigné par le ministre des Transports, Ricardo D'Abreu et par l'ambassadeur d'Angola auprès du Royaume d'Espagne, José Agostinho (CEO TAAG).