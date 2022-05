Congo-Brazzaville: Développement agricole - Une trentaine d'acteurs outillée sur la préservation de l'environnement

Venue des structures administratives et des organisations de la société civile, une trentaine d'acteurs a appris, durant trois jours de formation, à utiliser valablement les déchets issus de l'activité agricole. L'objectif visé étant de préserver l'environnement.

" Nous avons bénéficié des expériences de différents experts qui nous ont permis de comprendre comment valoriser les déchets autour de nos plantations et nos fermes. J'ai appris que les écorces de manioc, par exemple, peuvent servir de fumier ou à la fabrication des gâteaux. Les épis de maïs aussi peuvent être transformés en fumier ", a confié Séraphin Médar Ntadi, participant, estimant qu'une formation à la base est importante pour les femmes et jeunes qui exercent l'agriculture.

Clôturant les travaux, le coordonnateur du Projet de développement intégré des chaînes de valeurs agricoles au Congo (Prodivac), Benoît Ngayou, a indiqué: " Au regard de l'objectif de cet atelier qui était de renforcer les capacités des structures administratives, des organisations de la société civile impliquées dans la mise en œuvre du plan cadre de gestion environnementale et sociale du Prodivac, nous pouvons dire que cet objectif a été atteint ".

" Le Prodivac et vous, parties prenantes, devriez capitaliser ses acquis afin que les sous-projets prévus dans la réalisation dudit projet soient mis en œuvre en conformité avec le plan cadre de gestion environnementale et sociale ", a-t-il poursuivi.

Financé par la Banque africaine de développement à hauteur de 48 milliards, pour une durée de six ans, le Prodivac a pour objectif d'améliorer les chaînes de valeur agricoles ainsi que l'environnement des affaires propice à la promotion des petites et moyennes entreprises. Il vise également à améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle et promouvoir une agriculture compétitive et résiliente à travers le développement intégré des chaînes de valeur agro-alimentaires.

Le Congo contribuera à hauteur de 4,8 milliards FCFA, correspondant aux taxes et droits à l'importation des biens et équipements susceptibles d'être acquis dans le cadre du projet. Les bénéficiaires (jeunes, femmes, peuples autochtones) contribueront, quant à eux, aux activités productives et au financement des plans d'affaires estimé à 3,2 milliards FCFA.

Le Prodivac couvrira prioritairement les corridors des grands centres de commercialisation de Brazzaville et Pointe-Noire. Il a pour bassins de production les départements des Plateaux, du Pool et de la Bouenza. Les interventions du projet se concentreront sur quatre chaînes de valeur, à savoir le manioc, le maïs, la volaille et le poisson.