Soudan: Le ministre de l'Agriculture et l'ambassadeur d'Oman à Khartoum discutent des domaines de l'investissement agricoles

Khartoum — Ministre de l'Agriculture et des Forêts, Dr. Abu Bakr Al-Bushra a examiné les moyens de renforcer la coopération conjointe entre le Soudan et le Sultanat d'Oman dans les domaines de la formation et de l'investissement agricoles.

Cela s'est produit lorsqu'il a rencontré mardi, l'ambassadeur de l'État du Sultanat d'Oman à Khartoum, Ali Suleiman Saeed, dans son bureau, en présence du directeur de l'investissement au ministère, Ing. Inam Babiker, où la réunion a discuté de la coopération conjointe entre les deux pays, en particulier dans le domaine de la culture fourragère, et l'échange d'expériences et de formation.

Al-Bushra a exprimé la volonté du ministère de coopérer entre les deux pays et a appelé au jumelage entre l'Université de Mascate et les universités du Soudan, en particulier dans le domaine des bourses et des études supérieures, soulignant les efforts du ministère pour créer un protocole d'accord complet entre les deux pays et le travail d'une zone franche entre les deux pays.

M. Saeed a déclaré que le protocole d'accord qui était conclu dans le passé entre les deux pays a été suspendu et nous espérons qu'il sera repris afin de contribuer à la relance de l'économie dans les deux pays.

Il a évoqué l'emplacement stratégique d'Oman pour lancer tous les pays du monde dans la commercialisation des produits soudanais, alors que Saeed a obtenu la création d'une zone franche au Soudan.