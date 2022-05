Afrique: Une nouvelle fenêtre s'ouvre pour l'arachide du Sénégal

L’arachide du Sénégal qui connait un problème de débouchés malgré une production record estimée à de 1,6 millions de tonnes, va connaitre une seconde jeunesse.

La société FKS FOODS du Groupe MFB, a enclenché un processus de transformation qui ouvre de nouvelles perspectives et renforce la chaine de valeur.

L’entreprise sénégalo-turque affiche cette nouvelle ambition à travers une nouvelle unité de production de pâte à tartiner, de biscuits et gaufres à base d’arachide qu’elle vient de lancer.

Président Directeur général du Groupe MFB, M. Mehmet Faruk Basturk, dans un document remis à la presse, fait savoir que cette unité de production est le fruit d’un investissement de 15 milliards de F Cfa et emploie 150 personnes dont les deux tiers sont des femmes.

Une unité que le ministre du commerce et des Petites et moyennes entreprises, Mme Aminata Assome Diatta, a découvert lors d’une visite qu’elle a effectué dans les installations de l’usine, le mardi 10 mai 2022.

Une opportunité que l’équipe de M. Basturk a saisie pour solliciter un appui et un encadrement des autorités sénégalaises pour le développement de cette chaine de valeur qui ouvre une nouvelle fenêtre à la filière arachidière. Une unité qui aspire à être l’ambassadrice de l’industrie sénégalaise dans la sous-région, dans toute l’Afrique et même au-delà du continent.

Pour elle, c’est la condition sine qua non pour davantage aider les petites et moyennes entreprises ainsi que les producteurs qui évoluent dans la filière arachidière.

Le Directeur général délégué du Groupe MFB, Ibrahima Sy, assure que la vision à long terme de FKS FOODS est d’intégrer dans la chaine de valeur tous les acteurs.

A cet effet, souligne-t-il, « nous avons besoin d’un accompagnement technique et un engagement de l’Etat pour disposer de l’arachide de qualité et en quantité suffisante ».

Selon M. Sy, cette vision montre l’intérêt que FKS accorde à l’arachide sénégalaise à qui elle veut donner plus de valeur ajoutée.

Une vision d’autant plus pertinente dans la mesure où la Sonacos, principal huilier du pays, ne prévoit d’acquérir qu’un stock de 150 000 tonnes d’arachide auprès des producteurs durant la saison 2021/2022.

En plus de cela, malgré les achats d’opérateurs privés sénégalais et asiatiques, une bonne quantité de la production risque de rester entre les mains de producteurs.

Un état de fait qui amène M. Sy à préciser que cette nouvelle unité de production de pâte à tartiner, de biscuits et gaufres à base d’arachide avec ce produit de base tout en veillant sur le taux d’aflatoxine.

Dans cette même dynamique, Mme Lalla Ndao, directrice générale déléguée de MBF confie que FKS FOODS travaille à changer les habitudes de consommation en chocolat des Sénégalais en leur proposant un produit avec un goût d’arachide.

A l’en croire, l’entreprise veut promouvoir le consommer sénégalais en se positionnant comme une entreprise exportatrice à la conquête du marché de la sous-région.

Une vision qu’épousent les commerçants sénégalais dont le représentant à cette visite assure de l’engagement de l’Union nationale des commerçants sénégalais (Unacois) à jouer sa partition dans la promotion du consommer local.

Cachant mal sa sensibilité par rapport l’appel des responsables du Groupe MFB, le ministre du commerce encourage cette dynamique de diversification et parle d’une entreprise qui s’adapte face aux chocs internationaux.

Sur ce point, il faut souligner que FKS a pour activité principale la production et la commercialisation de farine.

Mme Aminata Assome Diatta invite les responsables de FKS FOODS à élargir le spectre en intégrant les autres céréales locales comme le mil, le maïs, le sorgho, entre autres, dans la production de biscuits.

Pour elle, l’entreprise doit étudier les voies et moyens pour davantage accompagner le tissu des PME-PMI dans l’optique du développement d’une chaine de valeur plus compétitive.

« Quand on produit et on consomme local, on crée plus de débouchés et de valeur ajouté », souligne-t-elle.

Présent depuis 15 ans au Sénégal, le Groupe MFB affiche un investissement de plus de 200 millions de dollars dans ses activités.

A en croire les équipes du Président Directeur général du Groupe, M. Mehmet Faruk Basturk, FKS FOODS a pour activité principale la production et la consommation de farine avec 720 tonnes de blé écrasé par jour et d’aliment de bétail avec 700 tonnes de capacité de production.