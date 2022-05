Gabon: Plus de 1000 enfants reçoivent leurs actes de naissance

C'est ce mardi 10 mai qu'a eu lieu à la mairie de Libreville, le lancement officiel de la deuxième phase de la remise des actes de naissance aux enfants apatrides par, le ministre de la Santé et des Affaires, en présence du représentant de l'Unicef et du Maire de la commune de Libreville.

Après la première phase du projet conjoint protection sociale et citoyenneté jugé concret par les autorités gouvernementales de 2014 à 2015, il a été instruit aux responsables dudit projet d'entamer une deuxième phase qui débuta en 2015.

C'est donc un travail d'un long processus qui a consisté à recensé les personnes dépourvues d'identité dans premier temps, à travailler de manière intégrée avec l'administration des services des Affaires sociales, de la Santé, de la Justice, du ministère de l'Intérieur, les collectivités locales y compris.

Au terme de ce processus, plus de 10000 enfants ont été identifiés sur le territoire national. Une cérémonie de lancement officiel de la remise des actes de naissance à ces derniers a été organisé ce 10 mai à l'Hôtel de ville. Ces enfants ont non seulement reçu leurs actes de naissance , mais ont aussi bénéficié des cartes de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie et de Garantie Sociale(CNAMGS) qui est considérée comme l'élément moteur de la politique sociale du Chef de l'Etat Ali Bongo Ondimba.

L'édile de la commune de Libreville, Christine Mba Ndutume, très apprêtée par ladite cérémonie, a tout simplement souhaité la bienvenue à ces hôtes à la maison commune.

Très impliqué dans ce processus, l'Unicef, à travers son représentant, a exhorté les autorités gabonaises à " faire en sorte que tout document légal qui a été produit dans le cadre de ce projet, puisse remplir sa promesse, c'est-à-dire, parvenir aux destinataires " a t-il déclaré.

L'engagement du gouvernement gabonais à poursuivre cette campagne d'enrôlement et d'enregistrement des enfants apatrides reste l'une des priorités du plan d'action gouvernemental " la volonté du Chef de l'Etat est de placer la protection sociale au cœur de sa vision de justice sociale et l'égalité des chances " a confirmé le ministre de la Santé et des Affaires sociales, Guy Patrick Obiang Ndong.