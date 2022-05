Sénégal: BRVM - La capitalisation du marché des actions renoue avec la hausse

Après deux journées consécutives de baisse, la capitalisation boursière du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a renoué avec la hausse au terme de la séance de cotation du mercredi 11 mai 2022.

Cette capitalisation est en effet passée de 6461,386 milliards de FCFA le 10 mai 2022 à 6476,032 milliards de FCFA ce 11 mai 2022, soit une augmentation de 14,646 milliards de FCFA.

Celle du marché obligataire est par contre toujours en baisse de 3,66 milliards de FCFA à 7698,209milliards de FCFA contre 7701,869 milliards de FCFA la veille.

Du côté des indices, l'embellie est de retour. L'indice BRVM 10 enregistre la plus forte hausse avec 0,60% à 168,24 points contre 167,24 points la veille. Quant à l'indice composite, il enregistre une hausse de 0,22% à 215,13 points contre 214,65 points la veille.

Quant à la valeur totale des transactions, elle s'est rabaissée à 783,976 millions de FCFA contre 1,412 milliard de FCFA la veille.

Le top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé par les titres ETI Togo (plus 6,25% à 17 FCFA), Société de caoutchouc de Grand Bereby Côte d'Ivoire (plus 5,53% à 6 490 FCFA), BOA Mali (plus 5,49% à 1 345 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (plus 5,31% à 1 685 FCFA) et Servair Abidjan Côte d'Ivoire (plus 5,28% à 1 795 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Filtisac Côte d'Ivoire (moins 5,43% à 1 220 FCFA), Solibra Côte d'Ivoire (moins 3,33% à 145 000 FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (moins 3,11% à 1 400 FCFA), Tractafric Motors Côte d'Ivoire (moins 2,70% à 3 600 FCFA) et Total Côte d'Ivoire (moins 1,88% à 2 350 FCFA).