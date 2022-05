Afrique Centrale: Lutte contre la malnutrition chronique - La troisième phase du projet lancée dans le Sud-Kivu

La troisième phase du projet de lutte contre la malnutrition chronique, financée par la Direction du développement et de la coopération suisse, va contribuer à réduire de façon significative la prévalence de ce fléau chez les enfants de moins de 5 ans dans la province du Sud-Kivu d'ici à 2025.

Le projet vise à consolider les acquis des deux phases précédentes dans la lutte contre la malnutrition chronique dans les zones de santé de Bunyakiri et Minova, en territoire de Kalehe, province du Sud-Kivu. Il permettra, entre autres, l'amélioration des pratiques d'alimentation des enfants de zéro à vingt-trois mois, des femmes enceintes et allaitantes dans 80% des ménages dans les zones d'intervention ; l'accès aux services de santé primaire, sexuelle et reproductive pour 70% des femmes en âge de procréer (les adolescentes, les femmes enceintes et allaitantes).

En outre, cette troisième phase contribuera aussi à assurer l'accès de 30% de la population à l'eau potable, aux latrines hygiéniques et aux pratiques adéquates d'hygiène ; l'accès à une alimentation suffisante diversifiée et riche en micronutriments pour 80% des ménages avec des enfants de moins de vingt-trois mois et les femmes enceintes et allaitantes ; la coordination multisectorielle efficace à tous les niveaux.

Dans la mise en œuvre de cette phase, a fait savoir la représentante du Fonds des Nations unies pour l'enfance ( Unicef) en République démocratique du Congo (RDC), Katya Marino, son institution apportera son appui dans l'accès au traitement des enfants malnutris. "Cette troisième phase permettra à l'Unicef de fournir un accès au traitement aux enfants de moins de 5 ans souffrant de malnutrition aiguë sévère et d'appuyer les interventions de prévention de la malnutrition, à savoir la promotion de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, la fourniture de compléments alimentaires pour enrichir les régimes alimentaires des enfants de 6 à 23 mois, le renforcement des structures communautaires pour une sensibilisation des hommes et des femmes aux questions de nutrition et d'alimentation optimales et l'amélioration de l'accès des ménages à une eau potable et à l'assainissement", a-t-elle indiqué.

En outre, l'Unicef va également renforcer les capacités des structures sanitaires en leur apportant la formation, les outils, les intrants pour le traitement et l'amélioration des infrastructures d'eau et assainissement.

Pour sa part, le représentant de l' Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture ( FAO) en RDC, Aristide Ongone Obame, a déclaré que dans le cadre de ce projet, " l'intervention de la FAO a pour objectif essentiel d'accompagner les femmes enceintes et allaitantes à améliorer l'accès aux aliments diversifiés de haute valeur nutritive à travers la production de cultures bio fortifiées, le développement du petit élevage et la promotion d'activités génératrices de revenus ".

Quant au Programme alimentaire mondial, à en croire son représentant, Peter Musoko, il s'appuiera sur les succès des phases précédentes pour continuer à prévenir et traiter la malnutrition. " L'intervention mettra également un accent particulier sur la communication pour le changement de comportement, où les collectivités seront encouragées à adopter des pratiques alimentaires saines ", a-t-il laissé entendre.

Pour rappel, ce projet est mis en œuvre conjointement par la FAO, le Programme alimentaire mondial (WFP) et l'Unicef, en collaboration avec les ministères de la Santé publique, Hygiène et Prévention, de l'Agriculture et du Plan, ainsi que les organisations non gouvernementales internationales et locales.