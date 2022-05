Afrique de l'Ouest: Livre - " Cœur du Sahel " de Djaïli Amadou Amal

Paru le 15 avril dernier aux éditions Emmanaelles colas " Cœur du Sahel " est un récit poignant sur les violences et les mauvais traitements que subissent de nombreuses femmes dans la société. Ce livre est une invite à une vraie action pour briser le silence, faire changer les mentalités et garantir aux femmes la jouissance de leurs droits.

Dans l'extrême nord du Cameroun où sévissent le changement climatique et les attaques de Boko Haram, Faydé, héroïne du livre, 15 ans, décide de rejoindre Srafata et Bintou qui ont elles aussi été contraintes de devenir domestiques à Maroua. Alors qu'elles sont écrasées par leurs responsabilités vis-à-vis de leurs familles et qu'elles subissent les viols, mauvais traitements et mépris de classe, les jeunes filles luttent pour survivre et pour construire un avenir. Vives, attachantes, parfois désespérées, elles rêvent de réussir. Comment parviendront-elles à se frayer un chemin dans cet environnement où leur destin semble tout tracé ? Un tableau bouleversant et romanesque sur la condition des femmes en Afrique.

" Au Cameroun, on ne compte pas le nombre de personnes qui sont enlevées par Boko Haram qui continuent de l'être, on ne compte pas le nombre des personnes qui ont été égorgées quelque part. Je pense qu'en passant par le roman, surtout qu'à côté il y a une belle histoire d'amour, non seulement on arrive à comprendre le fond du sujet, mais aussi à avoir toutes les conséquences sur les personnes ", a expliqué l'auteure.

Succès, bourse et invitation, Djaïli Amadou Amal est devenue alors " la voix de sans voix ", celle des femmes qui sont trop " patientes " et supportent chaque jour le poids douloureux des traditions. Dans ce livre, l'écrivaine et militante féministe camerounaise continue de dénoncer les problèmes sociaux et religieux causés par les traditions, ainsi que les discriminations et les violences quotidiennes faites aux femmes en Afrique. En effet, les droits des femmes sont un sujet primordial pour l'auteure, dans ses œuvres comme dans les activités qu'elle mène en tant qu'ambassadrice du Fonds des Nations unies pour l'enfance, ou au sein de son association Femmes du Sahel luttant pour l'éducation des filles.

Elevée dans une concession familiale au nord du Cameroun où se côtoient cultures peule et musulmane, Djaïli Amadou Amala a découvert la littérature par hasard, grâce à une amie, avant de tomber amoureuse au point de s'introduire discrètement dans une église proche de chez elle pour avoir accès à des livres. Alors que son professeur de l'époque la conseille de garder précieusement les histoires dont elle remplit les cahiers, ses ambitions d'écrivaine sont étouffées par un premier mariage précoce, forcé et destructeur avec le maire de sa ville d'origine. Bien qu'elle arrive à quitter ce premier mariage polygame, sa vie bascule à nouveau lorsqu'elle se remarie cette fois-ci avec un homme violent.

Véritable mât dans sa tempête, la littérature l'a aidée à tenir le coup jusqu'à sa seconde séparation chaotique. En fuite à Yaoundé, elle trouve refuge à l'université où elle est épaulée par l'écrivain Pabé Mongo qui l'a aidée à terminer ce manuscrit et publier son premier roman d'inspiration autobiographique " Walaade, l'art de partager un mari ", en 2021. " Tant que les Etats ne prennent pas leurs responsabilités, évidemment, nous, en tant qu'écrivains, mais également en tant qu'artistes, ce que nous pouvons faire c'est dénoncer pour espérer que les personnes qui peuvent véritablement changer les choses puissent recevoir le message, l'entendre et agir ", a déclaré Djaïli Amadou Amal.