Maroc: Société Générale Maroc remporte le prestigieux "Sustainability Gold Award for Financial Intermediaries" de la BERD

Société Générale Maroc a reçu, mardi à Marrakech, le "Sustainability Gold Award for Financial Intermediaries", délivré par la Banque européenne de reconstruction et de développement (BERD).

Société Générale Maroc s'est vu décerner ce trophée en reconnaissance de son engagement dans le déploiement du dispositif "Green Value Chain" au Maroc au bénéfice de la transition énergétique des PME nationales et du renforcement de leur compétitivité au sein des chaînes de valeurs mondiales, rapporte la MAP citant un communiqué de la banque.

Ce trophée a été remis à Société Générale Maroc lors des "EBRD Sustainability Awards 2022'", événement spécial autour de la durabilité tenu en marge du 31ème assemblée générale de la BERD, dont les travaux ont débuté le 10 mai à Marrakech sous le thème "Répondre aux défis dans un monde de turbulence", fait observer la même source.

"Ce trophée est la reconnaissance du leadership de Société Générale Maroc en matière de finance durable et de notre volonté de favoriser la transition énergétique de nos clients, élément essentiel pour leur développement futur et donc pour la relation de partenariat à long terme entre un banquier et ses clients", a déclaré Ahmed El Yacoubi, président du Directoire de Société Générale Maroc, cité par le communiqué.

L'accompagnement du dispositif "Green Value Chain" a permis de renforcer la résilience, la compétitivité, ainsi que la pérennité de la croissance de plusieurs dizaines de PME marocaines à travers le financement de projets portant sur l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables et l'adoption de technologies atténuant les effets du changement climatique et permettant de se préparer aux réglementations de plus en plus strictes en la matière sur les principaux marchés mondiaux.

Avec à la clé des réalisations de projets ambitieux dégageant des économies de coûts et de la compétitivité au sein de secteurs vitaux de l'économie nationale tels que l'agroalimentaire ou encore l'industrie pharmaceutique.

Centré sur l'intérêt long terme de nos clients, le succès du déploiement de la "Green Value Chain" au Maroc repose essentiellement sur la qualité de l'accompagnement financier prodigué par les conseillers de Société Générale Maroc et de sa filiale Sogelease ainsi que sur l'expertise des consultants apportant l'assistance technique de la BERD.

Résolument engagée en faveur de la transition durable de l'économie marocaine, conformément aux Hautes Orientations Royales prônant la conduite d'une transition verte au Maroc, Société Générale Maroc compte renforcer cette dynamique par une série d'initiatives en 2022.

La banque a signé, il y a quelques mois, un nouvel accord financier avec la BERD d'une valeur de 25 millions d'euros, portant sur une nouvelle ligne de financement "Green Energy Financing Facility" au profit des entreprises marocaines.