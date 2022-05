Algérie: Le Président Tebboune poursuit sa visite d'Etat en Turquie

Ankara — Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, poursuit, lundi, sa visite d'Etat qu'il a entamée dimanche en République de Turquie, à l'invitation de son frère le président Turc, M. Recep Tayyip Erdogan.

Au programme de la deuxième journée de cette visite, le Président Tebboune se rendra au mausolée du fondateur de la République de Turquie, Mustafa Kemal Atatürk, à Ankara et visitera le musée des documents et des objets personnels de l'ancien président.

Il sera procédé, à l'issue des discussions, à la signature d'accords et de mémorandums d'entente pour le renforcement de la coopération entre l'Algérie et la Turquie dans plusieurs domaines.

Le président Tebboune est arrivé dimanche à Ankara, pour une visite d'Etat de trois jours en Turquie à l'invitation du président de la République de Turquie, pays frère.

Le Président Tebboune a été accueilli par le vice-président de la Turquie, Fuat Oktay et de hauts responsables turcs.

Un accueil solennel a été réservé au Chef de l'Etat et à la délégation qui l'accompagne, au salon d'honneur de l'aéroport international "Esenboga" d'Ankara.

Le Président de la République est accompagné, lors de sa visite en Turquie, d'une importante délégation ministérielle composée des ministres des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, de l'Energie et des Mines, de l'Industrie, de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, du Tourisme, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, du ministre délégué chargé des micro-entreprises et du ministre délégué chargé de l'économie de la connaissance et des startups.