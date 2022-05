Afrique: Production de médicaments et vaccins - Des groupes mutualisent leurs efforts pour construire 7 usines en Afrique

Sept (7) usines de production de médicaments et de vaccins verront très bientôt le jour dans certains pays africains. Cette initiative est le fruit d'un partenariat entre les groupes Turk Ilac et Interglobe Ieg. Selon un communiqué transmis à Fratmat.info le 13 mai 2022, sont concernés par ce programme d'investissement, l'Angola, le Bénin, le Congo Brazzaville, la Guinée, la Mauritanie, le Nigeria et le Sénégal à la suite d'un accord avec les gouvernements des pays respectifs.

" Le développement de ces sept unités de production à travers l'Afrique est d'une importance capitale pour le développement durable, non seulement de l'Afrique mais aussi de l'économie mondiale dans son ensemble ", a déclaré Mehmet Berat Battal, président de Turk Ilaç.

" Nous croyons fermement que soutenir le développement d'une industrie pharmaceutique durable en Afrique est une contribution puissante à la réalisation des Objectifs de développement durable ", a fait savoir pour sa part le président exécutif du groupe Interglobe Ieg, Bunmi Jinadu.

Cet ambitieux plan d'action et projet d'expansion a été élaboré et signé après le Sommet Turquie-Afrique. Il s'inscrit aussi dans la continuité des accords entre les deux entités et La Zone de libre échange continentale africaine (Zlecaf).

Des accords qui visent à développer non seulement l'industrie pharmaceutique locale mais aussi à créer des emplois, attirer les investissements étrangers et faciliter le transfert de technologie en Afrique.

L'initiative se veut une solution face à la hausse des prix des médicaments qui impacte parfois négativement l'approvisionnement en produits pharmaceutiques pour certains continents, en particulier pour l'Afrique qui en est importatrice.