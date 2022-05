Cote d'Ivoire: Lutte contre la malnutrition - 265.000 mères et enfants vivant en milieu rural impactés par le projet

Après deux ans de mise en œuvre réussie sur le terrain par l'Anader, le Projet multisectoriel pour la nutrition et le développement de la petite enfance (Pmndpe) a amorcé, depuis lundi 16 mai 2022, sa phase de consolidation.

Le lancement de cette phase a été fait par Dr N'goran Yoboué Patricia, conseillère à la Présidence de la République en charge des questions de nutrition, au cours de l'atelier de consolidation qui permettra de passer de 158 à 244 villages bénéficiaires. Ce projet, faut-il le rappeler, prend fin dans 18 mois et vise à terme 265000 mères et enfants vivant en milieu rural où certaines contrées sont difficiles d'accès. Ce qui rend vulnérables ces populations qui n'ont donc pas souvent accès à la bonne information sanitaire et nutritionnelle.

Avec l'appui de l'Anader, ce sont 28 sous-préfectures qui vont bénéficier de ce projet qui va permettre de relever le niveau des interventions multisectorielles. Il offre également l'opportunité de mettre en œuvre un paquet minimum d'interventions spécifiques et sensibles à la nutrition et va couvrir à 45% chacune des 14 régions.

Mieux, grâce aux appuis des partenaires techniques et financiers, 11 autres régions vont bénéficier de ce projet, portant ainsi à 75% la couverture de ces régions. Aux sous-préfets des régions concernées, à savoir le Poro, le Tchologo, le Gontougo et la Marahoué, Dr N'goran Yoboué Patrici a souligné que la malnutrition, un tueur silencieux, constitue l'un des défis majeurs dans le monde entier. La Côte d'Ivoire, a-t-elle relevé, n'échappe pas à cette maladie qui ruine la première richesse du pays, à savoir le capital humain.

À titre d'exemple, Dr. N'goran Patricia a révélé aux sous-préfets qui président les Conseils sous-préfectoraux pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance (Cosnape), que 45% de la mortalité des enfants de moins de 5 ans est liée à la malnutrition. Face au désastre qu'il cause, le Président Alassane Ouattara a fait de la lutte contre cette maladie une priorité dans les actions du gouvernement. "Toutes formes confondues, la malnutrition menace la santé, l'éducation, la productivité des populations, affectant ainsi le développement économique et social des communautés et des pays africains", a-t-elle relevé, avant d'ajouter que la Côte d'Ivoire n'échappe pas au triple fardeau de la malnutrition que constituent la sous nutrition, les carences en micronutriments et la surnutrition. C'est pour quoi depuis 2013, la Côte d'Ivoire a opté pour une approche multisectorielle et pluridisciplinaire.

Selon Dr. N'goran Patricia, l'autonomisation de la femme en milieu rural constitue un pan important de ce projet. Car il s'agit de lutter contre la pauvreté de ces femmes, par la création d'Activités génératrices de revenus (Agr) visant à leur permettre de mieux prendre en charge l'alimentation des enfants.

Face à la mission d'appui au développement des communautés (Santé, éducation, Agriculture, les affaires sociales, l'hydraulique villageoise, les ressources animales et halieutiques...), la coordonnatrice du Pmndpe a félicité Dr. Sidiki Cissé, directeur général de l'Anader, qui vise le bien-être des mères et des enfants.

Ce dernier, quant à lui, a salué le leadership de Dr. N'goran Patricia, avant de rassurer que sa structure, en tant qu'agence d'exécution du projet sur le terrain, ne ménagera aucun effort pour garantir le succès de cette phase de consolidation. D'autant que son agence a une organisation spatiale qui couvre tout le territoire national. Il a par ailleurs engagé ses collaborateurs à traduire en plan d'action opérationnel le plan de travail qui sera issu du présent atelier de lancement. Cela, en vue de donner aux populations les moyens de résilience contre l'insécurité alimentaire et les carences nutritionnelles.