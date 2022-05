Afrique Centrale: Livre - Bruce Mateso présente son nouvel ouvrage " Nimi A Lukeni, le roi forgeron de Kongo "

L'ouvrage de l'historien a été présenté, le 17 mai, à Pointe-Noire au Centre de ressources du conte et des arts de l'oralité du quartier Côte mateve, à Ngoyo, à la faveur de la semaine des mémoires africaines et congolaises.

Le roman historique relate sous forme d'épopée littéraire la trame destinale de Nimi A Lukeni, un des monarques les plus déterminants du XVIe siècle, qui posa les jalons du kintotila kya Kôngo (Royaume Kôngo) et qui attisa plus tard la convoitise des Européens. Les détails de son ascension vers le pouvoir, les obstacles surmontés pour fonder le Kongo dia Ntotila, son règne et son hégémonie chez les Kongo sont racontés dans cet ouvrage à travers les quinze chapitres, véritable épique historique entre l'histoire et la mémoire.

Nimi A Lukeni, aussi connu sous le titre de Ntinu Mwené, reste une figure teintée de mystère, partagée entre le mythe et l'histoire. Les Kongo l'ont tantôt décrit " comme un artisan habile et capable de forger le fer ", tantôt comme un " cadet qui a hâte de commander " ou encore comme " un habile chasseur ". L'épopée de Nimi A Lukeni est indissociable de la culture Kongo dont il en est le héros et une des figures tutélaires.

S'inspirant des témoignages oraux et des écrits des historiens, chercheurs et autres penseurs, Bruce Mateso retranscrit les informations sur le roi mais aussi sur l'âme kongo. Une histoire parcellaire et morcelée que l'histoirien a reconstituée dans cet ouvrage et ses quinze subdivisions.

Titulaire d'un master en histoire de l'Afrique et en coopération internationale, Bruce Mateso est doctorant en histoire à l'Université Paris 1 -Panthéon Sorbonne. Il a déjà publié un ouvrage intitulé "André Grenard Matsoua : les fondements de l'Amicale", paru chez Paari en 2020 et préfacé par le Pr Abel Kouvouama.